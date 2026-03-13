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[MWC 2026] GlobalData veröffentlicht ein Whitepaper über die Entwicklung von Sprachdiensten im Zeitalter der KI



13.03.2026 / 19:45 CET/CEST

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BARCELONA, Spanien, 13. März 2026 /PRNewswire/ -- Auf dem MWC 2026 veröffentlichte Andy Hicks, Senior Principal Analyst for GlobalData, ein White Paper mit dem Titel Reinventing Voice: A Converged, AI-Enabled, and Multimodal Voice Core for the Next Generation of Telecommunications (Reinventing Voice: Ein konvergenter, KI-gestützter und multimodaler Sprachkern für die nächste Generation der Telekommunikation). Das Whitepaper unterstreicht, dass Netzbetreiber im Zeitalter der KI ein vollständig konvergiertes Sprachnetz nutzen können, um KI-Dienste zu innovieren und den Wert von Sprachdiensten neu zu definieren. Vollständig konvergentes Sprachnetz: Die optimale Wahl für Betreiber, die Multi-Generationen-Netzwerke verwalten

Während sich 5G-A weiter ausbreitet, bleibt die Entwicklung der globalen Netzstandards uneinheitlich. Obwohl die 2G- und 3G-Netze das Ende ihrer Lebensdauer erreichen, müssen einige Betreiber sie aufrechterhalten, um wichtige Dienste wie M2M-Kommunikation und internationales Roaming zu unterstützen. In diesem Zusammenhang wird ein vollständig konvergentes Sprachnetz, das 2G-, 3G-, 4G- und 5G-Dienste verarbeiten kann, für die Betreiber immer wichtiger. Mit einem solchen Netz werden die operativen Herausforderungen, die sich aus dem Lebenszyklus ergeben, bewältigt und die Voraussetzungen für eine nahtlose künftige Entwicklung geschaffen. Angesichts der weltweiten Verlagerung hin zur Containerisierung erleichtert die vollständig konvergente Architektur einen reibungslosen Übergang von VMs zu Containern. Dieser Ansatz ermöglicht es den Betreibern, ihre Gesamtbetriebskosten zu senken und gleichzeitig kontinuierliche Innovationen und flexible Aktualisierungen der Sprachdienste aufrechtzuerhalten. KI + Sprache: Die Wertsteigerung der Sprachdienste von Netzbetreibern in drei Schritten

Die rasante Entwicklung von KI bietet neue Möglichkeiten für die Innovation bei Sprachdiensten. Andy Hicks ist der Ansicht, dass eine tiefgreifende Integration von KI und Sprache in drei wichtigen Schritten erreicht werden kann. Erstens wird die KI eingesetzt, um das grundlegende Anruferlebnis zu verbessern und einen Wettbewerbsvorteil gegenüber OTT-Anwendungen zu schaffen. Typische Beispiele sind die intelligente Rauschunterdrückung und die verbesserte räumliche Audio-Immersion, die Anrufe auf ein höheres Kommunikationsniveau hebt. Als Nächstes wird die KI in Audiokanäle integriert, um innovative Funktionen wie Echtzeitübersetzung und intelligente Anrufzusammenfassungen einzuführen. Diese Dienste stellen keine zusätzlichen Anforderungen an die Endgeräte. Betreiber können diese Dienste schnell einsetzen, um sich einen First-Mover-Vorteil bei KI-gesteuerten Sprachinnovationen zu verschaffen. Und schließlich wird KI in Video- und Datenkanäle integriert, um die Sprachinnovation von der monomodalen zur multimodalen Variante voranzutreiben und Dienste wie interaktiven Kundensupport und Gesundheitsassistenten zu ermöglichen sowie das Konzept des Call-as-a-Service zu verwirklichen. Andy Hicks betonte, dass Betreiber die durch KI gebotenen Möglichkeiten nutzen sollten. Indem sie ein vollständig konvergiertes Sprachnetz als Grundlage nutzen, können sie Serviceinnovationen vorantreiben und den Kernwert von Sprachdiensten neu beleben - angetrieben durch die doppelten Fortschritte von 5G-A und KI. Hier klicken, um das White Paper zu lesen: LINK Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2933295/image1.jpg View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/mwc-2026-globaldata-veroffentlicht-ein-whitepaper-uber-die-entwicklung-von-sprachdiensten-im-zeitalter-der-ki-302713681.html



13.03.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group .

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