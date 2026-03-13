© Foto: OpenAIKaffeepreise steigen stark! Bauern verlangen mehr, der Export geht zurück - was passiert nun mit den Preisen?Aufschläge auf die Kaffee-Futures-Preise, die von den Kaffeebauern in einigen der größten Anbauländer der Welt für den Verkauf ihrer Bohnen verlangt werden, sind in letzter Zeit stark angestiegen. Dies hat dazu geführt, dass sich der Kaffeefluss in die Verbraucherländer verringert und einigen Händlern finanzielle Verluste beschert hat, wie Reuters berichtet. Am Rande der diesjährigen Jahrestagung der National Coffee Association sagten Kaffeehändler und Röster dass Landwirte, die nach zwei oder drei Jahren hoher Kaffeepreise über ausreichend Kapital verfügen, nur ungern niedrigere …Den vollständigen Artikel lesen
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