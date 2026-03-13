© Foto: DALLE (KI-Symbolbild) - OpenAIEr ist erst 25 Jahre alt und hat vor fünf Jahren einen 31-prozentigen Anteil an der Lingbao Gold Group geerbt. Jetzt ist er Milliardär! Eine unglaubliche, aber wahre Geschichte!Wang Guanran hatte gerade erst angefangen, im Familienunternehmen zu arbeiten, als sein Vater ihm im Jahr 2020 einen Anteil von 31 Prozent an der chinesischen Goldmine Lingbao Gold Group übertrug. Nur fünf Jahre später, nachdem die Aktien der Lingbao Gold Group innerhalb von 12 Monaten um mehr als 400 Prozent gestiegen waren, trug diese Beteiligung laut dem Bloomberg Billionaires Index dazu bei, das Vermögen des 25-Jährigen auf mindestens 1,2 Milliarden US-Dollar zu steigern. Der Großteil seines Vermögens ist in …Den vollständigen Artikel lesen
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