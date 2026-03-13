© Foto: pixabayDie Straße von Hormus versetzt den Ölmarkt in Aufruhr. Aber nicht nur das Schwarze Gold ist von dem Nahost-Krieg betroffen. Die wichtige Wasserstraße verbindet den Persischen Golf mit dem Golf von Oman und ist ein wichtiger Transportweg nicht nur für Öl, sondern auch für Düngemittel, die aus den Nebenprodukten der Ölraffination hergestellt oder aus Methan-Erdgas gewonnen werden können. Laut Jefferies ist der Preis für US-Golf-NOLA-Harnstoff-Ammoniumnitrat seit Ende Februar um 21 Prozent gestiegen. Analyst Laurence Alexander vermutet, dass Düngemittelhersteller weiterhin profitieren könnten. "Da die Straße von Hormus geschlossen ist und die Produzenten im Nahen Osten ihre Produktion …Den vollständigen Artikel lesen
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