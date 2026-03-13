DJ NACHBÖRSE/XDAX -0,3% auf 23.380 Pkt - Kein auffälliger Einzeltitel

DOW JONES--Die Kurse deutscher Aktien haben am Freitagabend im nachbörslichen Handel mit den Abgaben an der Wall Street etwas nachgegeben. Laut einem Händler von Lang & Schwarz zeigte sich dabei aber keine Aktie mit Auffälligkeiten. Handelbare Nachrichten zu Einzelwerten seien zudem auch nicht aufgeschlagen.

=== XDAX* DAX Veränderung 21.15 Uhr 17.30 Uhr 23.380 23.447 -0,3% ===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

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March 13, 2026 16:28 ET (20:28 GMT)

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