Siltronic steht vor Herausforderungen, doch Analysten sehen das Unternehmen auf einem möglichen Wendepunkt. Mit einer stabilisierten Preislage und gestütztem Wachstum durch KI und Elektromobilität könnte 2026 eine Erholung bringen. Die Aktie des SDAX-Halbleiterzulieferers Siltronic gehört am Freitag zu den stärksten Werten am deutschen Aktienmarkt und legt fast 10 Prozent zu. Das Unternehmen bleibt zwar in einem schwierigen Marktumfeld gefangen, geprägt von einer schwachen Nachfrage nach 200-mm-Wafern, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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