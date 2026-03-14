Analysten sehen Kupfer bei 15.000 US-Dollar: Asian Battery Metals positioniert sich für den Boom

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Der Kupfermarkt steht möglicherweise vor einer neuen Phase steigender Preise. Mehrere Analysten sehen mittelfristig erhebliches Aufwärtspotenzial für das Industriemetall, das als zentraler Rohstoff der Elektrifizierung gilt. Eine Analyse der Investmentbank Bank of America kommt zu dem Schluss, dass der Kupferpreis in einem angespannten Marktumfeld perspektivisch auf bis zu 15.000 US-Dollar pro

Tonne steigen könnte.

Ein solches Szenario würde nicht nur bestehende Produzenten begünstigen, sondern auch Explorationsunternehmen stärker begünstigen. Zu diesen zählt Asian Battery Metals (ISIN: AU0000101881), das sich mit mehreren Projekten in der Mongolei auf Kupfer- und Nickelvorkommen konzentriert.

Kupfer wird zum Engpassmetall der Energiewende

Kupfer ist aus modernen Energiesystemen kaum wegzudenken. Stromnetze, Windkraftanlagen, Solaranlagen, Elektromotoren und Ladeinfrastruktur benötigen große Mengen des Metalls. Gleichzeitig wächst der Bedarf durch die Elektrifizierung von Industrieprozessen und den Ausbau von Batteriespeichern.

Analysten gehen davon aus, dass die Nachfrage in den kommenden Jahren deutlich schneller wächst als das Angebot. Ein wesentlicher Grund liegt in der Struktur der Bergbauindustrie: Viele große Kupferminen sind bereits seit Jahrzehnten in Betrieb. Neue Projekte benötigen hingegen lange Vorlaufzeiten. Von der Entdeckung eines Vorkommens bis zur Inbetriebnahme einer Mine vergehen häufig mehr als zehn Jahre.

Dieser strukturelle Zeitverzug führt dazu, dass sich ein mögliches Angebotsdefizit nur langsam schließen lässt. Genau hier sehen Marktbeobachter den Treiber für steigende Preise. Sollte der Bedarf weiter dynamisch wachsen, könnte der Markt zunehmend angespannt reagieren. Ein Szenario, das Analysten zu ihren deutlich höheren Prognosen beim Kupferpreis führt.

Höhere Preise verändern die Wirtschaftlichkeit neuer Projekte

Steigende Rohstoffpreise haben einen direkten Einfluss auf die wirtschaftliche Attraktivität neuer Minenprojekte. Wenn der Marktpreis eines Metalls steigt, verbessert sich automatisch die potenzielle Rentabilität von Lagerstätten, die sich bislang noch in der Explorationsphase befinden.

Gerade bei Kupfer könnte dieser Effekt besonders stark sein. Höhere Preise senken den wirtschaftlichen Druck auf neue Projekte, da Investitionen schneller amortisiert werden können. Gleichzeitig erhöht sich der Spielraum für Explorationsunternehmen, ihre Projekte weiterzuentwickeln und zusätzliche Ressourcen zu definieren.

In einem solchen Marktumfeld rücken Unternehmen stärker in den Fokus, die neue Lagerstätten identifizieren und erschließen könnten. Explorationsfirmen wie Asian Battery Metals spielen bilden daher die Grundlage für die zukünftige Kupferversorgung in Zeiten konsequent steigender Nachfrage nach dem Edelmetall.

Asian Battery Metals baut Projektcluster in der Mongolei auf

Der Hauptfokus von Asian Battery Metals liegt derzeit auf mehreren Projekten in der Mongolei. Die Mongolei ist eine der vielversprechendsten Region im sogenannten Central Asian Orogenic Belt, der für zahlreiche Metallvorkommen bekannt ist.

Das wichtigste Projekt des Unternehmens ist das Oval-Projekt im Südwesten des Landes. Dabei handelt es sich um ein Kupfer-Nickel-System, das zusätzlich auch Platingruppenmetalle enthalten kann. Solche polymetallischen Lagerstätten gelten in der Bergbauindustrie als interessant, weil mehrere wirtschaftlich relevante Metalle gleichzeitig vorkommen können. Es sinkt dadurch die Abhängigkeit von nur einem Metall und dessen Preis - eine gut diversifizierte Ausgangslage.

Explorationsarbeiten der vergangenen Jahre haben dort bereits gut mineralisierte Zonen identifiziert. Die geologische Interpretation deutet darauf hin, dass sich die Mineralisierung entlang eines größeren strukturellen Korridors erstrecken könnte. Solche Strukturen bilden häufig die Grundlage für weitere Bohrprogramme, mit denen Größe und Kontinuität einer Lagerstätte genauer untersucht werden. Auch für Asian Battery Metals gibt es daher noch Spielraum, um die eigenen Explorationsvorhaben noch deutlich weiter auszubauen.

Regionale Synergien als strategischer Vorteil

Neben der Weiterentwicklung des Oval-Projekts verfolgt das Unternehmen eine Strategie, mehrere Explorationsprojekte innerhalb derselben Region aufzubauen. Dazu gehört unter anderem das Projekt Maikhan Uul, das ebenfalls Kupfermineralisierung aufweist und sich in relativer Nähe zu den bestehenden Projekten befindet.

Ein solcher regionaler Ansatz kann langfristig mehrere Vorteile bieten. Projekte in räumlicher Nähe ermöglichen häufig Synergien bei Infrastruktur, Exploration und möglicher Verarbeitung. In der Bergbauindustrie entstehen auf diese Weise gelegentlich sogenannte Projektcluster, bei denen mehrere Lagerstätten gemeinsam entwickelt werden.

Gerade in frühen Projektphasen trägt eine solche Strategie dazu bei, Kosten zu optimieren und technische Daten effizienter zu nutzen. Für Investoren ist zudem interessant, dass sich dadurch potenziell mehrere Werttreiber innerhalb eines einzigen Projektgebiets entwickeln.

Kupferboom könnte neue Exploration antreiben

Sollten sich die optimistischen Preisprognosen für Kupfer bewahrheiten, löst das eine neue Welle von Investitionen in Explorationsprojekte aus. Steigende Preise erhöhen nicht nur die Attraktivität bestehender Minen, sondern auch den Anreiz, bislang unerschlossene Lagerstätten weiter zu erforschen.

Für Unternehmen wie Asian Battery Metals bedeutet dies ein Marktumfeld, in dem neue Entdeckungen zunehmend an Bedeutung gewinnen dürfte. Die Kombination aus steigender Nachfrage, möglichen Angebotsdefiziten und verbesserten wirtschaftlichen Rahmenbedingungen könnte dazu führen, dass Explorationsprojekte stärker in den Fokus des Rohstoffsektors rücken.

Während sich der globale Kupfermarkt auf eine mögliche Angebotslücke vorbereitet, geht der Markt langsam, aber sicher zu den Unternehmen über, die an der nächsten Generation von Lagerstätten arbeiten. Sollte der Kupferpreis tatsächlich in Richtung der von Analysten genannten Niveaus steigen, benötigt die Weltwirtschaft deutlich mehr Förderkapazitäten. Das wären ausgezeichnete Aussichten für Asian Battery Metals.

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Quellen:

Bank of America: Kupfer könnte auf bis zu 15.000 USD pro Tonne steigen | GOLDINVEST

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Asian Battery Metals Plc

Land: Australisch

ISIN: AU0000340143

https://asianbatterymetals.com/

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Enthaltene Werte: AU0000340143