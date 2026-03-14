Der MSCI World ist der bequemste Standard im Depot - aber genau das kann teuer werden. Hohe Bewertungen, enorme USA-Dominanz und ein Index, der immer ähnlicher aussieht wie das "Big-Tech-Universum", schaffen Klumpenrisiken. Value-Ansätze setzen auf günstig bewertete, solide Unternehmen - und konnten den Weltindex zuletzt deutlich abhängen. Der MSCI World hat sich als "Weltportfolio in einem Produkt" festgesetzt: einmal kaufen, durchhalten, fertig. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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