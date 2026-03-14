Infrastruktur, Pilotverarbeitung und Insider-Commitment: Focus Graphite treibt das Lac-Knife-Projekt voran

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Die Entwicklung von Rohstoffprojekten folgt meist einem klaren Muster: Zunächst werden Lagerstätten definiert, anschließend folgen technische Studien - doch der entscheidende Schritt in Richtung möglicher Umsetzung beginnt häufig erst mit der konkreten Planung der Infrastruktur.

Genau an diesem Punkt befindet sich derzeit Focus Graphite Inc. (ISIN: CA34416E8743) mit seinem Graphitprojekt Lac Knife in Québec.

Parallel zur laufenden Pilotverarbeitung von Graphitmaterial und staatlich unterstützten Programmen zur Entwicklung einer nordamerikanischen Graphitwertschöpfungskette arbeitet das Unternehmen nun an der nächsten entscheidenden Projektphase: dem Aufbau logistischer und energetischer Grundlagen.

Infrastruktur als Schlüssel zur Projektentwicklung

Focus Graphite hat das kanadische Ingenieurunternehmen Norda-Stelo (Privatunternehmen, eine Börsenlistung) beauftragt, mögliche Straßen- und Stromkorridore für das Lac-Knife-Projekt zu analysieren.

Die Studie konzentriert sich auf zwei zentrale Infrastrukturkomponenten:

eine ganzjährig nutzbare Zufahrtsstraße von etwa sechs bis zehn Kilometern Länge

eine etwa 30 Kilometer lange private Stromleitung mit 35,5 kV

Die geplante Straße soll den Projektstandort an den modernisierten Abschnitt des Highway-389-Korridors anschließen, eine wichtige Transportverbindung in der Bergbauregion Nord-Québec. Parallel wird geprüft, wie die Energieversorgung über Netzanschlüsse an Umspannwerke von Hydro-Québec erfolgen könnte.

Die technische Bewertung soll bis Ende Mai 2026 abgeschlossen werden. Auf dieser Grundlage könnten anschließend geotechnische Untersuchungen und Umweltstudien während der Feldsaison im Sommer beginnen.

Für Bergbauprojekte ist eine solche Infrastrukturplanung von zentraler Bedeutung: Ganzjährige Erreichbarkeit und eine stabile Energieversorgung gelten als grundlegende Voraussetzungen für spätere Bau- und Betriebsphasen.

Rückenwind durch regionale Infrastrukturprogramme

Das Lac-Knife-Projekt profitiert zusätzlich von einer größeren Infrastrukturinitiative der Provinz Québec. Der Highway-389-Korridor wird im Rahmen eines langfristigen Modernisierungsprogramms ausgebaut, das von der Provinzregierung und der Organisation Société du Plan Nord unterstützt wird.

Der Ausbau soll die industrielle Entwicklung im rohstoffreichen Norden Québecs erleichtern und Projekte der Bergbau- und Metallindustrie besser an bestehende Logistiknetzwerke anbinden. Für Lac Knife könnte eine direkte Anbindung an diese Transportachse langfristig Vorteile für den Transport von Personal, Ausrüstung und Graphitkonzentrat schaffen.

Focus Graphite hat zudem Anträge für mögliche Infrastrukturförderungen auf Bundes- und Provinzebene gestellt, die derzeit geprüft werden.

Parallel laufende Pilotverarbeitung

Während die Infrastrukturplanung voranschreitet, läuft gleichzeitig ein wichtiger technischer Entwicklungsschritt: die Pilotverarbeitung von Graphitmaterial aus Lac Knife.

Im Rahmen eines staatlich unterstützten Programms von Natural Resources Canada wurde eine sechs Tonnen schwere Großprobe an SGS Canada Inc. geliefert, wo ein Pilot-Flotationsprozess zur Herstellung von hochgradigem Graphitkonzentrat durchgeführt wird.

Ziel ist es, rund 500 Kilogramm Konzentrat mit etwa 95% graphitischem Kohlenstoff zu erzeugen. Dieses Material soll anschließend für thermische Reinigungstests sowie für die finale Auslegung einer geplanten Reaktoranlage verwendet werden.

Solche Pilotprogramme gelten im Rohstoffsektor als wichtiger Zwischenschritt zwischen Laboruntersuchungen und industrieller Demonstration.

Insider-Signal: Vorstandsvorsitzender wandelt Darlehen in Aktien um

Neben den technischen Fortschritten wurde auch eine Veränderung auf der Finanzierungsseite bekannt.

Der Vorstandsvorsitzende des Unternehmens, Jeff York, hat beschlossen, einen Teil eines zuvor gewährten Darlehens in Eigenkapital umzuwandeln.

Über seine Holdinggesellschaft hatte York dem Unternehmen insgesamt rund 1,335 Millionen kanadische Dollar zur Verfügung gestellt. Nun sollen 500.000 CAD davon zu einem Preis von 0,36 CAD je Aktie in rund 1,39 Millionen Stammaktien umgewandelt werden, vorbehaltlich der Genehmigung durch die TSX Venture Exchange.

Solche Schulden-zu-Eigenkapital-Transaktionen werden im Rohstoffsektor häufig genutzt, um die Kapitalstruktur zu stärken und gleichzeitig langfristiges Engagement von Unternehmensinsidern zu demonstrieren.

Graphit als strategischer Rohstoff

Der Fortschritt bei Lac Knife fällt in eine Phase, in der Graphit weltweit zunehmend als kritischer Rohstoff betrachtet wird. Das Material spielt eine zentrale Rolle in Lithium-Ionen-Batterien, Energiespeichersystemen sowie verschiedenen High-Tech- und Verteidigungsanwendungen.

Viele Regierungen versuchen derzeit, Lieferketten für solche Materialien stärker zu diversifizieren und unabhängiger von einzelnen Produktionsregionen zu machen.

Vor diesem Hintergrund zielt Focus Graphite darauf ab, langfristig eine integrierte nordamerikanische Wertschöpfungskette aufzubauen - vom Rohstoff bis zum hochreinen Graphitprodukt.

Fazit

Mit der Beauftragung von Infrastrukturstudien, der laufenden Pilotverarbeitung und der Anpassung seiner Kapitalstruktur arbeitet Focus Graphite Inc. gleichzeitig an mehreren zentralen Entwicklungssträngen für das Lac-Knife-Projekt.

Die kommenden Monate werden insbesondere durch technische Studien, Feldarbeiten und weitere Fortschritte im Pilotprogramm geprägt sein.

Für das Projekt markieren diese Schritte vor allem eines: den Übergang von der reinen Projektdefinition hin zur konkreten Vorbereitung möglicher Entwicklungsphasen.

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Quellen:

https://nmg.com/q2-2025-update/

https://focusgraphite.com

https://guardian.ng/news/markets-jittery-as-iran-conflict-fuels-supply-chain-crisis-100-barrel-oil-rally/

https://www.proactiveinvestors.co.uk/companies/news/1088171/iran-war-likely-to-lead-to-more-defence-spending-says-morgan-stanley-1088171.html



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Focus Graphite Inc.

ISIN: CA34416E8743

https://focusgraphite.com/

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Enthaltene Werte: CA34416E8743