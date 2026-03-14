Zertifikate in Gold und Platin für PORR-Projekt "Sellersiebzehn"

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In der modernen Immobilienbranche gewinnen Qualitäts- und Nachhaltigkeitsstandards immer stärker an Bedeutung. Hierbei handelt es sich um zwei besonders renommierte Zertifizierungen: LEED und WiredScore.



Was die Zertifikate bescheinigen



Solche Zertifizierungen helfen, Qualität sichtbar zu machen und Nachhaltigkeitsziele wie die EU-Klimaziele zu erreichen. LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) ist eines der weltweit führenden Nachhaltigkeitszertifikate für Gebäude und wird vom U.S. Green Building Council (USGBC) vergeben. Die Stufe "LEED Platin" stellt innerhalb eines vierstufigen Ratingsystems die höchste Auszeichnung dar und steht für maximale Energieeffizienz, geringen CO2-Ausstoß, nachhaltige Baustoffe und ein gesundes Raumklima. Immobilien mit LEED-Platin-Zertifizierung gelten daher als besonders zukunftsfähig, ESG-konform und wertstabil.



Beim Zertifikat "Wired Score" wird hingegen die digitale Infrastruktur eines Gebäudes in vier Abstufungen (Certified, Silver, Gold und Platin) bewertet. Im Fokus stehen leistungsfähige Glasfaseranschlüsse, stabile Internetverbindungen, Ausfallsicherheit sowie moderne IT-Verkabelung. Gerade für Büro- und Gewerbeimmobilien ist eine zuverlässige Konnektivität heute ein entscheidender Standortfaktor.



Während "LEED Platin" für die Bestnote im Bereich der ökologischen Nachhaltigkeit steht, gilt "Wired Score Gold" hinsichtlich der digitalen Zukunftsfähigkeit als zweithöchste Bewertung. Gebäude mit beiden Zertifizierungen profitieren von höherer Attraktivität bei Mietern, besseren Vermarktungschancen und langfristiger Wettbewerbsfähigkeit auf dem Immobilienmarkt. Für ihr Projekt "Sellersiebzehn" in Berlin hat die PORR beide Zertifikate erhalten.



Ausgezeichnetes Bürogebäude in Berlin



Im Berliner Bezirk Mitte ist mit "Sellersiebzehn" ein Bürogebäude entstanden, das Nachhaltigkeit und moderne Arbeitswelten konsequent miteinander verbindet. Das Projekt an der Sellerstraße 17 wurde von PORR als Generalunternehmerin gemeinsam mit UBM Development als Service-Developer realisiert und im vergangenen Jahr fertiggestellt.



Auf einem rund 6.500 Quadratmeter großen Grundstück, direkt angrenzend an das denkmalgeschützte Abspannwerk Scharnhorst, entstand ein Gebäudekomplex mit rund 35.200 Quadratmetern Bruttogeschossfläche. Dieser gliedert sich in einen viergeschossigen Sockelbau und zwei aufgesetzte Türme mit drei beziehungsweise sieben weiteren Vollgeschossen. Rund 22.400 Quadratmeter stehen als flexible Mietfläche zur Verfügung, ergänzt durch 171 Tiefgaragenplätze, 250 Fahrradstellplätze und 36 Ladepunkte für Elektrofahrzeuge. Im Erdgeschoss sind Gastronomie, Konferenzbereiche und eine Lobby entstanden, zwei begrünte Lichthöfe sorgen für Tageslicht im Inneren, und von der Dachterrasse reicht der Blick bis zum Reichstag.



Für die Nachhaltigkeitszertifizierungen war die PORR-Tochter pde Integrale Planung verantwortlich, die das Projekt von Beginn an begleitete und sowohl die Auszeichnung "LEED Platin" als auch das Zertifikat "Wired Score Gold" eingeholt hat. Die Zertifizierungen dienen dabei nicht nur als ein internes Qualitätssignal, sondern wirken sich auch unmittelbar positiv auf die Vermarktung aus. Institutionelle Investoren und Unternehmensmieter legen heute zunehmend Wert auf nachweislich nachhaltige und digital zukunftsfähige Büroflächen - zertifizierte Gebäude erzielen in der Regel höhere Mietpreise, zeichnen sich durch kürzere Vermarktungszeiten aus und überzeugen häufig durch eine stabilere Wertentwicklung.



"Sellersiebzehn" positioniert sich damit klar im Premiumsegment des Berliner Büromarkts und steht exemplarisch für den Anspruch der PORR, Bauprojekte nicht nur termingerecht und kosteneffizient, sondern auch zukunftsorientiert umzusetzen.



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PORR auf der INVEST: Am 17. und 18. April sind wir auf der INVEST in Stuttgart vertreten - und präsentieren dort 15 spannende Unternehmen aus Österreich und Australien aus so unterschiedlichen Branchen wie Seltene Erden, Bauwesen, Luftfahrt, Technologie, Finanzen und Kommunikation auf unserem Gemeinschaftsstand. Eines davon ist die PORR. Bei den vorgestellten Gesellschaften handelt es sich überwiegend um Small- und MidCaps mit attraktiven Wachstumsstrategien und interessanten Investmentstorys. Nutzen Sie die Gelegenheit, die Unternehmensvertreter bspw. von PORR persönlich kennenzulernen, Ihre Fragen direkt zu stellen und sich aus erster Hand über aktuelle Entwicklungen und Zukunftspläne zu informieren. Als besonderes Extra stellen wir Ihnen gerne kostenfreie Eintrittskarten zur INVEST zur Verfügung. Schreiben Sie uns dazu einfach eine kurze Nachricht - wir senden Ihnen Ihr Gratisticket gerne zu. Wir freuen uns, Sie auf unserem Gemeinschaftsstand persönlich begrüßen zu dürfen und gemeinsam mit Ihnen einen spannenden Austausch rund um internationale Investmentchancen zu führen. Bei Interesse an einem kostenlosen Ticket oder bei Fragen melden Sie sich jederzeit gerne an Eva Reuter: e_reuter@dr-reuter.eu mit dem Betreff "INVEST Tickets 2026" oder registrieren Sie sich hier: https://small-microcap.eu/invest/

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PORR

ISIN: AT0000609607

WKN: 850185

Links

https://www.usgbc.org/leed

https://www.porr.de/projekte/detail/sellerstrasse-17-berlin

https://sellersiebzehn.de/

https://vimeo.com/1154648936?share=copy&fl=sv&fe=ci (Video)

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