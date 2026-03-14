Künstliche Intelligenz verändert nicht nur Unternehmen - sondern auch Kriege. Palantir-Chef Alex Karp hat das bei der hauseigenen KI-Konferenz AIPCon ungewöhnlich offen formuliert. Die Technologie verschiebe gerade das Kräfteverhältnis auf dem Schlachtfeld. Und Palantir sieht sich selbst im Zentrum dieser Entwicklung.Im Gespräch mit CNBC erklärte Karp, warum er die USA und ihre Verbündeten derzeit im Vorteil sieht. Der Grund sei nicht nur militärische Stärke, sondern vor allem technologische Überlegenheit. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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