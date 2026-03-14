Dieser Traditionskonzern erntet die Früchte der Neuaufstellung. Die Aktie handelt noch mit hohem Bewertungsabschlag zu Wettbewerbern. Hier könnte sich für Anleger eine Einstiegschance ergeben. Das Unternehmen KSB gehört mitten in die deutsche Industriegeschichte. Vor mehr als 150 Jahren entwickelte Johannes Klein eine Maschine, die den Dampf von Dampfmaschinen auffing und ihn als Wasser zurück in den Kessel fließen ließ. Mittlerweile setzt der ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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