Während die großen Indizes nach schwachen Arbeitsmarktdaten und Inflationsängsten aktuell den Rückwärtsgang einlegen, glänzen ausgewählte Einzelwerte mit relativer Stärke. Anleger schichten weiter vermehrt von hoch bewerteten Tech-Giganten in defensive, aber wachstumsstarke Nischensektoren um. Aktuell sticht ein starker Small Cap aus dem US-Bildungssektor hervor.American Public Education ist ein führender Anbieter von Online- und Campus-basierten Hochschulprogrammen in den USA. Mit über 100.000 ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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