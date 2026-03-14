Psychische Erkrankungen im Visier:?Wie Emyria und Newron die moderne Biotech-Therapie verändern

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Der australische Konzern Emyria erweitert seine versicherungsfinanzierten Empax-Programme und behandelt bereits Patienten im klinischen Alltag, während Newron Pharmaceuticals mit dem Wirkstoff Evenamid die Forschung an neuen Medikamenten gegen schwere psychische Erkrankungen vorantreibt.

Zwei unterschiedliche Modelle im wachsenden Markt für psychische Gesundheit

Psychische Erkrankungen zählen weltweit zu den größten Herausforderungen für Gesundheitssysteme. Die Nachfrage nach wirksamen Therapien wächst, gleichzeitig bleibt der Zugang zu spezialisierter Behandlung in vielen Regionen begrenzt.

Vor diesem Hintergrund entstehen unterschiedliche Ansätze entlang der Wertschöpfungskette. Während einige Unternehmen neue Medikamente entwickeln, konzentrieren sich andere darauf, bestehende Therapieformen effizienter zu organisieren und Patienten schneller Zugang zu Behandlung zu ermöglichen.

Ein Beispiel für diesen strukturellen Unterschied liefern derzeit Emyria Limited (WKN: A3EEM1 | ISIN: AU0000073645) und Newron Pharmaceuticals (WKN: A0LF18 | ISIN: IT0004147952).

Emyria: Fokus auf Versorgung statt Forschung

Emyria positioniert sich inzwischen klar als Anbieter klinischer Versorgungsprogramme und nicht mehr primär als Forschungsunternehmen.

Im Mittelpunkt steht das sogenannte Empax-Modell, ein psychiatrisch geführtes Behandlungsprogramm für komplexe Erkrankungen wie therapieresistente Depression (TRD) und posttraumatische Belastungsstörung (PTSD). Anders als klassische Biotechunternehmen generiert Emyria seine Daten aus der laufenden Behandlung von Patienten im klinischen Alltag.

Diese Real-World-Daten werden systematisch erfasst und analysiert. Sie dienen sowohl der Weiterentwicklung der Programme als auch der Zusammenarbeit mit Krankenversicherern und Klinikpartnern. Die Programme laufen bereits in mehreren Einrichtungen in Australien. Mit dem weiteren Ausbau entsteht schrittweise ein Netzwerk spezialisierter Behandlungszentren.

Expansion nach Victoria stärkt nationale Präsenz

Ein aktueller Schritt in dieser Strategie ist die Erweiterung der Kooperation mit dem privaten Krankenversicherer Medibank. Im Rahmen einer bestehenden mehrjährigen Vereinbarung können berechtigte Versicherte künftig auch in der neuen Klinik auf der Mornington Peninsula im Bundesstaat Victoria an Empax-Programmen teilnehmen. Die Behandlung erfolgt im lizenzierten Krankenhaus von Avive Health. Damit bringt Emyria erstmals ein versicherungsfinanziertes Programm dieser Art nach Victoria. Der operative Start ist für das zweite Quartal 2026 geplant. Mit Programmen in Western Australia, Queensland und künftig Victoria ist das Unternehmen nun in drei Bundesstaaten aktiv. Ziel ist ein schrittweiser landesweiter Ausbau.

Versicherungsfinanzierung reduziert Zugangshürden

Ein zentrales Element des Modells ist die Einbindung privater Krankenversicherer. Viele Patienten mit komplexen psychischen Erkrankungen haben bislang nur eingeschränkten Zugang zu spezialisierten Behandlungsprogrammen. Hohe Eigenkosten, begrenzte Therapieplätze und lange Wartezeiten erschweren den Zugang zusätzlich.

Durch die Integration der Versicherungsfinanzierung sollen diese Hürden reduziert werden. Patienten erhalten Zugang zu multidisziplinären stationären Programmen, während Versicherer gleichzeitig Einblick in Behandlungsergebnisse und Kostenstrukturen erhalten.

Parallel entstehen umfangreiche Versorgungsdaten. Diese Real-World-Daten gelten zunehmend als wichtige Grundlage für die Bewertung psychiatrischer Therapien im Gesundheitssystem.

Klinische Ergebnisse unterstützen den Ansatz

Emyria hat zuletzt positive 12-Monats-Daten aus seinem PTSD-Programm veröffentlicht. Die Ergebnisse zeigen anhaltende Verbesserungen bei Patienten, die zuvor auf andere Therapien nur begrenzt angesprochen hatten. Solche langfristigen Daten spielen eine wichtige Rolle für die Skalierung des Modells.

"Wir freuen uns sehr, unsere Vereinbarung mit Medibank zu erweitern und unsere versicherungsfinanzierten Empax-Programme nach Victoria zu bringen", sagte Executive Chairman Greg Hutchinson. "Mit nunmehr in drei Bundesstaaten aktiven, finanzierten Programmen zeigt Emyria, dass unser datengetriebenes Versorgungsmodell national skalierbar ist."

Newron entwickelt neue Wirkstoffe für schwere Erkrankungen

Während Emyria vor allem im Bereich der klinischen Versorgung aktiv ist, arbeitet Newron Pharmaceuticals an neuen pharmakologischen Therapieoptionen für psychiatrische Erkrankungen.

Das Unternehmen entwickelt derzeit den Wirkstoff Evenamid zur Behandlung therapieresistenter Schizophrenie. Aktuell laufen drei Phase-III-Studien parallel, darunter zwei globale ENIGMA-TRS-Studien sowie eine weitere Studie in Japan in Zusammenarbeit mit dem Partner EA Pharma.

Mehr als 1.000 Patienten nehmen an den Studien teil. Erste entscheidende Ergebnisse aus den 12-Wochen-Analysen werden für das vierte Quartal 2026 erwartet. Evenamid wirkt als Modulator des Glutamat-Systems im Gehirn. Dieser Ansatz unterscheidet sich von vielen bestehenden Antipsychotika, die primär auf Dopaminrezeptoren abzielen.

Finanzierung und Patente sichern den Entwicklungsplan

Um die klinische Entwicklung voranzutreiben, hat Newron eine Finanzierung von bis zu 38 Millionen Euro strukturiert. Die Kapitalmaßnahme umfasst mehrere Tranchen, deren Auszahlung teilweise an klinische Meilensteine gebunden ist. Zusammen mit bestehenden liquiden Mitteln und Einnahmen aus dem Parkinson-Medikament Xadago sieht sich das Unternehmen bis Ende 2026 oder Anfang 2027 finanziell abgesichert.

Parallel wurde der Patentschutz für Evenamid ausgeweitet. Ein europäisches Patent schützt bestimmte kristalline Formen des Wirkstoffs sowie deren Herstellung und Anwendung bis zum Jahr 2044.

Versorgung und Innovation als parallele Entwicklungen

Die Beispiele von Emyria und Newron verdeutlichen zwei unterschiedliche, aber miteinander verbundene Entwicklungen im Bereich der psychischen Gesundheit. Während Newron an neuen Wirkstoffen für schwer behandelbare Erkrankungen arbeitet, konzentriert sich Emyria auf die unmittelbare Versorgung von Patienten und die Skalierung strukturierter Behandlungsprogramme.

Beide Ansätze adressieren unterschiedliche Ebenen derselben Herausforderung: den wachsenden Bedarf an wirksamer und zugänglicher psychiatrischer Behandlung.

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Quellen:

https://small-microcap.eu/emyria-baut-versicherungsfinanzierte-empax-programme-weiter-aus-und-expandiert-nach-victoria/

https://www.boerse-global.de/newron-spa-aktie-bewundernswerte-entwicklungen/764827

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Emyria Ltd

ISIN: AU0000073645

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