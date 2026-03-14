Momentum-Aktien im Fokus: Neue Rekorde & starke Short-Box

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Die Nasdaq-Momentum-Box konnte im Februar erneut ein neues Rekordniveau erreichen und setzt damit ihren starken Aufwärtstrend fort. Seit dem Start liegt die Performance inzwischen bei beeindruckenden +481,8 Prozent. Bei den KI-Werten verlief die Entwicklung zuletzt etwas verhaltener, dennoch hat sich die monatlich neu zusammengestellte Aktienauswahl seit Oktober 2023 bereits mehr als verdoppelt. Momentum zählt zu den bestuntersuchten Effekten an den Finanzmärkten und wird seit den 1990er-Jahren in zahlreichen Studien dokumentiert sowie von Hedgefonds und quantitativen Strategien genutzt.

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Während der Gesamtmarkt zuletzt in eine Konsolidierung überging und der Dow Jones zeitweise rund 4.000 Punkte unter seinem Allzeithoch lag, stabilisiert sich der Nasdaq inzwischen wieder. Einige Einzelwerte befinden sich jedoch klar im Abwärtstrend, was sich positiv auf die Momentum Short-Box auswirkte. Diese konnte im vergangenen Monat rund 11 Prozent zulegen und damit einen großen Teil der zuvor aufgelaufenen Verluste ausgleichen. Die Auswahl der Aktien erfolgt dabei vollständig regelbasiert und automatisiert zum Monatsstart, wodurch emotionale Entscheidungen und FOMO-Effekte bewusst vermieden werden.

Bei den Einzelwerten stehen unter anderem Zscaler, Workday und Atlassian im Fokus, die aktuell unter Druck stehen, da KI-Tools zunehmend Funktionen in Bereichen wie Cybersecurity oder HR-Software übernehmen. Positiver präsentieren sich dagegen weiterhin Chipwerte wie Micron Technology, Lam Research, ASML und TSMC, die von einer starken Nachfrage und vollen Auftragsbüchern profitieren. Ergänzend wird auch DaVita betrachtet, ein Unternehmen aus dem Healthcare-Sektor, das von technologischen Effizienzgewinnen profitiert und zuletzt einen deutlichen Kursschub verzeichnen konnte.

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