© Foto: wO-ChatGPTBrasiliens Stromnetz hat ein Problem: Tagsüber Solarüberschuss, abends droht Mangel. Goldman Sachs sieht genau darin die Chance für Eneva - und empfiehlt die Aktie des Energieversorgers zum Kauf.Brasiliens Energiematrix gilt als eine der grünsten weltweit - rund 90 Prozent der installierten Kapazität stammen aus erneuerbaren Quellen. Doch ausgerechnet dieser Erfolg schafft ein wachsendes Problem: Mittags produzieren Solar- und Windanlagen mehr Strom als das Land verbrauchen kann. Abends, wenn die Nachfrage ihren Höhepunkt erreicht und die Sonne längst untergegangen ist, fehlt es an flexibler, steuerbarer Kapazität. Das brasilianische Stromnetz steht damit zunehmend unter Druck - und genau …Den vollständigen Artikel lesen
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