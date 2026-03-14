Vancouver BC, 13. März 2026 / IRW-Press / Domestic Metals Corp. (das "Unternehmen" oder "Domestic Metals") - (TSXV: DMCU; OTCQB: DMCUF; FWB: 03E0) gibt bekannt, dass TMC Geophysics, die im Rahmen der laufenden Mineralexplorationsarbeiten von Domestic Metals unter Vertrag genommen wurde, eine geophysikalische Messung mittels induzierter Polarisation ("IP") auf dem Kupfer-Gold-Silber-Projekt des Unternehmens in Montana abgeschlossen hat. Die Feldarbeiten fanden zwischen dem 6. Februar und dem 2. März 2026 statt, wobei mit einem Pol-Dipol-Elektroden-Array IP-Daten auf 26 Profilkilometern erfasst wurden (Abbildung 1). Ziel des Explorationsprogramms war es, die Ausmaße der zuvor von Rio Tinto durchgeführten geophysikalischen IP-Vermessung auszudehnen, um im Vorfeld der für das zweite Quartal 2026 geplanten Diamantbohrungen Bohrziele abzugrenzen. Domestic Metals arbeitet die neuen Daten derzeit in ein Modell ein und wird die Ergebnisse dieser Messung in einer zukünftigen Pressemitteilung erörtern.

"Diese neuen geophysikalischen Daten werden uns als weiterer Vektor dabei helfen können, das Zentrum einer porphyrischen Mineralisierung zu lokalisieren, auf die nach Überzeugung unserer Geologen die hochgradigen Metallergebnisse zurückzuführen ist, die wir im Rahmen unserer Arbeiten bei Smart Creek erzielt haben. Angesichts des Erlöses aus unserer letzten Finanzierung sehen wir einer erfolgreichen Bohrkampagne entgegen, die Mitte April aufgenommen werden soll", so Gord Neal, CEO von Domestic Metals.

Geophysikalische IP-Messungen und die Porphyr-CRD-Mineralexploration

Geophysikalische IP-Messungen dienen der Erfassung von Aufladbarkeits- und Resistivitätswerten (Gesteinseigenschaften), die Erkenntnisse über die Verteilung von Sulfiden und hydrothermaler Alteration im Untergrund bei Smart Creek liefern können. Im Untergrund identifizierte Resistivitäts- und Aufladbarkeitsmerkmale ermöglichen eine unabhängige Verifizierung von Zielen, die anhand an der Oberfläche erhobener geologischer und geochemischer Daten eingegrenzt wurden. Domestic Metals wird diese neuen geophysikalischen IP-Daten mit zuvor gewonnenen Datensätzen zusammenführen, um das Potenzial für die Auffindung einer neuen porphyrischen und Karbonatverdrängungsmineralisierung im Untergrund bei Smart Creek zu bewerten.

Abbildung 1. Im Rahmen der geophysikalischen IP-Vermessung bei Smart Creek erfasste Linien (in Rot) mit den historischen IP-Merkmalen (Aufladbarkeit, "CHG") des Projekts bei Smart Creek (Montana).

Technische Informationen

Alle wissenschaftlichen und technischen Informationen in dieser Pressemitteilung wurden von Daniel MacNeil, P.Geo., geprüft und genehmigt. Herr MacNeil ist Technical Advisor des Unternehmens und ein qualifizierter Sachverständiger im Sinne der Vorschrift National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects.

Änderung der Bedingungen der im Rahmen der nicht vermittelten Privatplatzierung begebenen Warrants

Domestic Metals meldet eine Änderung der Bedingungen der Warrants im Rahmen der nicht vermittelten Privatplatzierung, die am 4. Februar 2026 angekündigt wurde, wonach das Unternehmen bis zu 12.500.000 Einheiten (die "Einheiten") zum Preis von je 0,28 $ (das "Emissionsangebot") platzieren wird, um einen Bruttoerlös von bis zu 3.500.000 $ zu erzielen. Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie des Unternehmens (eine "Aktie") und einem Stammaktienkaufwarrant (ein "Warrant"). Jeder ganze Warrant berechtigt den Inhaber innerhalb eines Zeitraums von drei Jahren ab dem Ausgabedatum zum Erwerb einer weiteren Aktie zum Preis von 0,40 $. Es besteht keine Klausel hinsichtlich des vorgezogenen Verfalls der Warrants.

Über Domestic Metals Corp.

Domestic Metals Corp. ist ein Mineralexplorationsunternehmen, das sich in erster Linie der Entdeckung von großflächigen Kupfer- und Goldlagerstätten in herausragenden historischen Bergbauprojektgebieten auf dem amerikanischen Kontinent widmet.

Ziel des Unternehmens ist es, neue Minerallagerstätten von wirtschaftlicher Bedeutung in historischen Bergbaurevieren aufzufinden, wo im Zuge von Explorationsaktivitäten in Form von historischen Bohrungen und obertägigen Probenahmen bereits wirtschaftlich interessante Erzgehalte ermittelt wurden und die in geologisch vorteilhaften Bergbaujurisdiktionen liegen.

Das Projekt Smart Creek ist strategisch günstig im bergbaufreundlichen US-Bundesstaat Montana gelegen, beherbergt eine ausgedehnte obertägige Kupfermineralisierung und kann mit vier attraktiven Explorationszielen aufwarten (porphyrisches Kupfer, epithermales Gold, Verdrängungsmineralisierung und exotisches Kupfer). Das Wirtsgestein ist wie geschaffen für Mineralablagerungen.

Domestic Metals Corp. wird von einem Team aus erfahrenen Führungskräften und technischen Fachleuten geleitet, die eine Erfolgsbilanz in der Entdeckung von Lagerstätten, der Erschließung von Mineralressourcen sowie der Projektfinanzierung vorweisen können.

Im Namen von Domestic Metals Corp.

Gord Neal, CEO und Direktor

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Bitte besuchen Sie die Website des Unternehmens unter www.domesticmetals.com oder wenden sich per E-Mail an info@domesticmetals.com an uns.

Alle Anlegeranfragen richten Sie bitte an:

John Liviakis, Liviakis Financial Communications Inc., Tel: +1 415 389 4670.

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Vorsorglicher Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Aussagen, die als "zukunftsgerichtete Aussagen" angesehen werden können. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen und im Allgemeinen, aber nicht immer, durch die Wörter "erwartet", "plant", "antizipiert", "glaubt", "beabsichtigt", "schätzt", "prognostiziert", "potenziell" und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet sind oder die besagen, dass Ereignisse oder Bedingungen eintreten "werden", "würden", "können", "könnten" oder "sollten". Zukunftsgerichtete Aussagen können unter anderem Aussagen zu den geplanten Explorationsaktivitäten auf Konzessionsgebieten enthalten. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf vernünftigen Annahmen beruhen, sind solche Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistungen, unterliegen Risiken und Ungewissheiten, und die tatsächlichen Ergebnisse oder Gegebenheiten können wesentlich von denen in den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Zu diesen wesentlichen Risiken und Ungewissheiten zählen unter anderem: Wettbewerb innerhalb der Branche; tatsächliche Ergebnisse der aktuellen Explorationsaktivitäten; Umweltrisiken; Änderungen der Projektparameter im Zuge der weiteren Verfeinerung der Pläne; künftige Rohstoffpreise; Ausfall von Anlagen oder Prozessen; Unfälle und andere Risiken der Bergbauindustrie; Verzögerungen bei der Erlangung von Genehmigungen oder Finanzierungen; Risiken im Zusammenhang mit Verschuldung und dem Schuldendienst sowie die Faktoren, Risiken und Ungewissheiten, die in den öffentlichen Unterlagen des Unternehmens unter dem SEDAR+-Profil des Unternehmens unter www.sedarplus.ca identifiziert und gemeldet wurden. Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen können, dass tatsächliche Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Informationen beschriebenen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass Maßnahmen, Ereignisse oder Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich diese Informationen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse wesentlich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Zukunftsgerichtete Aussagen gelten zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung und können sich daher nach diesem Zeitpunkt ändern. Das Unternehmen lehnt jede Absicht oder Verpflichtung zur Aktualisierung oder Überarbeitung zukunftsgerichteter Informationen ab, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

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