OpenAI beginnt damit, Werbung bei ausgewählten ChatGPT-Nutzern einzublenden. Experten gehen davon aus, dass andere Anbieter diesem Beispiel bald folgen werden.Im Mai 2024 stand für OpenAI eine zentrale Frage im Raum: Wie lässt sich mit dem revolutionären Tool ChatGPT Geld verdienen? Bei einem Vortrag an der Harvard University wurde CEO Sam Altman gefragt, ob Werbung künftig eine Rolle spielen könnte. Seine Antwort fiel damals eindeutig aus. "Ich möchte vorab offenlegen, dass ich Werbung aus persönlicher ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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