Dieser Oscar-nominierte Schauspieler hat mit einer unglaublichen Prognose zu Bitcoin und Silber auf sich aufmerksam gemacht. Was davon zu halten ist und was es für Anleger bedeutet. Der für einen Oscar nominierte Schauspieler Terrence Howard hat kürzlich im PBD-Podcast einige interessante Aussagen rund um Bitcoin und Silber gemacht und unglaubliche Prognosen für die beiden Assets abgegeben. Bitcoin stirbt, aber Silber vor enormer Rallye? So argumentierte ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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