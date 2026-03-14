Die Auswirkungen des militärischen Einsatzes der Amerikaner und der Antwort der Islamisten im Iran können Verbraucher in Deutschland wie fast in allen Teilen der Welt zuallererst an der eigenen Zapfsäule bemerken. Die Spritpreise steigen, da die Rohölpreise am Weltmarkt deutlich anziehen. Dies betrifft natürlich auch Airlines weltweit, abgesehen davon, dass die Drehkreuze in Abu Dhabi und Dubai über mehrere Tage von der Außenwelt abgeschnitten sind und viele Reisende erst einmal auf verlorenem Posten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Feingold Research