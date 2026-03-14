Krypto News: Bitcoin aktuell vor möglichem Ausbruch über 70.000 Dollar. Welche Kursmarken jetzt entscheidend sind

Die aktuellen Krypto News richten den Blick erneut auf den Marktführer Bitcoin. Nach einem starken Wochenschluss versucht der Markt derzeit, die wichtige Marke von 70.000 US-Dollar zurückzuerobern.

Die Kursentwicklung überrascht viele Marktbeobachter, denn trotz geopolitischer Spannungen und weiterhin restriktiver Geldpolitik zeigt Bitcoin aktuell bemerkenswerte Stärke. Besonders mit Blick auf die kommende Zinsentscheidung der US-Notenbank (Fed) könnte sich nun entscheiden, ob der nächste große Aufwärtsschub im Kryptomarkt bevorsteht.

- Bitcoin ISIN: XC000A2YY636 - WKN: A2YY63 - Ticker: BITCOIN

geschrieben von Jens Klatt

? Key Takeaways

?? Bitcoin aktuell im Aufwärtstest: Der Kurs versucht erneut, die wichtige Marke von 70.000 US-Dollar zu überwinden.

?? Fed-Zinsentscheidung im Fokus: Die Geldpolitik der US-Notenbank könnte kurzfristig entscheidend für die Richtung am Kryptomarkt sein.

?? Wichtige Chartmarken: Ein Ausbruch über 74.000 USD könnte weiteres Potenzial bis 80.000-82.000 USD eröffnen.

?? Bitcoin aktuell: Starker Wochenschluss sorgt für Optimismus

Die neuesten Krypto News zeigen, dass Bitcoin nach einem starken Wochenschluss erneut Momentum aufgebaut hat. Der Markt versucht aktuell, den Bereich oberhalb von 70.000 Dollar zurückzuerobern.

Bemerkenswert ist dabei die relative Stärke des Kryptomarktes. Trotz geopolitischer Spannungen im Nahen Osten rund um den Iran zeigte sich Bitcoin zuletzt stabil und konnte wichtige Unterstützungen verteidigen.

Diese Entwicklung deutet darauf hin, dass weiterhin Kapital in den Markt fließt und Anleger die Kryptowährung als strategisches Investment betrachten.

?? Fed-Zinsentscheidung im Fokus der Krypto News

Ein entscheidender Faktor für Bitcoin aktuell ist die kommende geldpolitische Entscheidung der US-Notenbank.

Viele Marktteilnehmer erwarten derzeit:

keine kurzfristige Zinssenkung

weiterhin eine restriktive Geldpolitik

möglicherweise nur eine Zinssenkung um 25 Basispunkte bis Ende 2026

Diese Erwartungen könnten bereits teilweise im Bitcoin-Kurs eingepreist sein, da die Kryptowährung seit Jahresbeginn eine eher schwächere Performance gezeigt hat.

Sollten die Aussagen der Fed weniger restriktiv ausfallen als erwartet, könnte dies zusätzliche Dynamik im Kryptomarkt auslösen.

?? Wichtige Kursmarken für Bitcoin aktuell

Aus technischer Sicht stehen derzeit zwei zentrale Szenarien im Fokus der Marktbeobachter.

?? Bullishes Szenario

Ein nachhaltiger Ausbruch über 74.000 USD könnte schnell weiteres Potenzial freisetzen.

Mögliche Zielbereiche:

80.000 USD

82.000 USD

?? Bearishes Szenario

Sollte Bitcoin dagegen unter 69.000 USD fallen, könnte sich das kurzfristige Chartbild deutlich eintrüben.

In diesem Fall rücken folgende Unterstützungen in den Fokus:

60.000 USD

62.000 USD

Diese Marken gelten aktuell als wichtige Orientierungspunkte für Trader und Investoren.

?? Empfohlene Ausbildungsartikel zum Thema

Krypto Trading für Anfänger: So handeln Sie wie ein Profi Ein idealer Einstieg, um ein besseres Verständnis über Kryptowährungen wie Bitcoin zu erhalten.

So können Sie in Bitcoin investieren: Ein umfassender Leitfaden Der Artikel erklärt anschaulich, wie man in Bitcoin einsteigen kann.

Blockchain trifft Börse: Alles, was Sie über Krypto Aktien wissen müssen Erweitert das Thema Krypto um die Perspektive von Krypto-Aktien.

BITCOIN am Wochenende, DAS VIDEO dazu, 14.03.2026:

?? Fazit: Bitcoin aktuell an entscheidender Marke

Die neuesten Krypto News zeigen, dass sich Bitcoin aktuell an einer entscheidenden technischen Schwelle befindet.

Ein nachhaltiger Ausbruch über die Region um 70.000-74.000 USD könnte den nächsten Aufwärtstrend einleiten und Kursziele im Bereich von 80.000 USD oder höher aktivieren.

Gleichzeitig bleibt die Geldpolitik der US-Notenbank ein wichtiger Einflussfaktor. Für Anleger und Trader dürfte daher besonders die kommende Fed-Entscheidung entscheidend sein, um die weitere Richtung im Kryptomarkt zu bestimmen.

Bitcoin Chartanalyse - Daily:

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 14.03.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

SO SEHEN SIEGER AUS!

AUSGEZEICHNET vom Handelsblatt, Börse Online, Brokervergleich und Brokerwahl.de!

vom Handelsblatt, Börse Online, Brokervergleich und Brokerwahl.de! Aktienhandel - CFD Trading - Zinsen - Broker App: AUSGEZEICHNET

- CFD - Zinsen - Broker App: Qualität, Service, Gebühren - Konditionen - alles AUSGEZEICHNET bei XTB!

bei XTB! Hier mehr erfahren

? FAQ - Krypto News - Bitcoin News

?? Warum steigt Bitcoin aktuell wieder?

Bitcoin zeigt aktuell Stärke und versucht, die wichtige Marke von 70.000 US-Dollar zurückzuerobern. Trotz geopolitischer Spannungen und restriktiver Geldpolitik bleibt die Nachfrage nach Kryptowährungen hoch. Ein starker Wochenschluss hat zusätzlich für positives Momentum gesorgt.

?? Welche Kursmarken sind bei Bitcoin aktuell wichtig?

Für Bitcoin aktuell sind mehrere wichtige Kursmarken entscheidend:

Widerstand: 74.000 US-Dollar

Mögliche Kursziele bei Ausbruch: 80.000-82.000 US-Dollar

Unterstützungsbereich: 69.000 US-Dollar

Ein nachhaltiger Ausbruch über 74.000 Dollar könnte eine neue Aufwärtsbewegung auslösen, während ein Rückfall unter 69.000 Dollar das Chartbild kurzfristig eintrüben könnte.

?? Wie beeinflusst die Fed Bitcoin?

Die Geldpolitik der US-Notenbank (Fed) hat großen Einfluss auf den Kryptomarkt. Steigende Zinsen machen risikoreiche Anlagen wie Kryptowährungen oft weniger attraktiv. Aktuell erwarten viele Marktteilnehmer keine kurzfristige Zinssenkung, was teilweise bereits im Bitcoin-Kurs eingepreist sein könnte.

?? Ist Bitcoin aktuell ein gutes Investment?

Ob Bitcoin aktuell ein gutes Investment ist, hängt von der individuellen Strategie und Risikobereitschaft ab. Viele Anleger sehen Bitcoin langfristig als digitales Wertaufbewahrungsmittel. Kurzfristig können jedoch Faktoren wie Zinspolitik, geopolitische Entwicklungen und Marktstimmung zu starken Kursschwankungen führen.

Offenlegung gemäß - 80 WpHG zwecks möglicher InteressenkonflikteDer Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. Die Publikation stellt weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten irgendeiner Finanzanlage dar. XTB ist nicht dazu verpflichtet, die Informationen in dieser Marketingmitteilung zu aktualisieren, abzuändern oder zu ergänzen, wenn sich ein in dieser Publikation genannter Umstand oder eine darin enthaltene Stellungnahme, Einschätzung, Idee oder Prognose ändert oder unzutreffend wird. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind. Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft! Die bereitgestellten Informationen enthalten KEINE Kostenbetrachtung wie Transaktionskosten, Konvertierungskosten oder Spreads. Solche Kosten können anfallen und die Ergebnisse beeinflussen. Die Rendite kann sich aufgrund von Währungsschwankungen erhöhen oder verringern, wenn die Angaben auf Zahlen beruhen, die auf eine andere Währung als die offizielle Währung des Landes lauten, in dem der Anleger oder potenzielle Anleger ansässig ist bzw in welcher Währung das Handelskonto geführt wird. XTB S.A. (samt Zweigniederlassungen) ist kein Steuerberater und prüft nicht, ob eine Anlageentscheidung für die Kunden steuerlich günstig ist. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen eines Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Kurse bzw. der Wert eines Finanzinstruments können steigen und fallen. RISIKOHINWEIS für CFDCFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 75% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.

Vollständigen Artikel weiterlesen

- Handeln Sie verantwortungsvoll -

Jeder Handel beinhaltet auch Risiken. CFDs sind Hebelprodukte und nicht für jeden geeignet! Der Hebel multipliziert Ihre Gewinne, wenn Ihre Handelsentscheidung richtig war, aber auch die Verluste, sollte Ihre Markteinschätzung unkorrekt gewesen sein. CFDs sind komplexe Instrumente und gehen wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. 75 - der Retail Kunden verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Die Autoren können ganz oder teilweise in den besprochenen Werten investiert sein. Diese Inhalte stellen keine Finanzanalyse dar: Es handelt sich um eine Werbemitteilung, welche nicht allen gesetzlichen Vorschriften zur Gewährleistung der Unvoreingenommenheit von Finanzanalysen genügt und keinem Handelsverbot vor der Veröffentlichung der Analysen unterliegt.