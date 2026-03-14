GOLD: Kurzfristige Schwächephase! - Analyse & Prognose

?? Goldpreis aktuell: Gold Prognose - Gold Analyse - Wochenausblick KW 12/2026

KEY TAKEAWAYS

Gold hat in den letzten Handelstagen zurückgesetzt und ist zunächst auf der SMA20 (aktuell bei 5.121,5 US-Dollar) entlanggelaufen. In den letzten beiden Handelstagen ist das Edelmetall unter diese Durchschnittslinie gefallen. Es hat keine nennenswerten Versuche gegeben, sich wieder über diese Linie zu schieben und zu etablieren. Zum Wochenschluss hin hat das Edelmetall sich unter dieser Durchschnittslinie festgesetzt. Das Tageschart hat sich damit eingetrübt. Gelingt es dem Edelmetall, idealerweise zu Wochenbeginn, die Laufrichtung zu ändern, so könnte es wieder aufwärts an die SMA20 gehen. Aus dem Chart kann gut herausgelesen werden, dass diese Linie zuletzt ein guter Support gewesen ist. Bullisch wäre das Tageschart erst dann wieder zu interpretieren, wenn es der Goldpreis schafft, sich nicht nur über die SMA20 zu schieben, sondern auch belastbar nach Norden zu schieben.

- Gold WKN: 965515 - ISIN: XC0009655157 - Ticker: GOLD

Aktuelle Gold Analyse am 14.03.2026: Chartanalyse, Wochenausblick, Trading Setups und mehr - für aktive Daytrader

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geschrieben von Jens Chrzanowski

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