Die neue Rohstoff-Achse von Almonty und American Tungsten & Antimony: Warum Wolfram und Antimon 2026 den Ton angeben

Anzeige / Werbung

Die globalen Lieferketten befinden sich im Umbruch. Während Gold als sicherer Hafen fungiert, sind es die Industriemetalle?Wolfram?und?Antimon, die das Rückgrat der modernen Hochtechnologie und Verteidigung bilden. Für das Jahr 2026 hat sich die Versorgungslage massiv zugespitzt.

Geopolitischer Kontext: Das Ende der Abhängigkeit von Fernost

Die Dominanz Chinas bei kritischen Mineralen ist kein theoretisches Risiko mehr, sondern Realität. Mit einem Marktanteil von über 80% bei Wolfram und rund 70% bei Antimon hält Peking die Zügel in der Hand. Die Einführung strikter Exportkontrollen für Antimon im Jahr 2024 war der Weckruf für den Westen.

Die USA reagieren mit massiven Förderprogrammen durch das?Department of Defense (DoD)?und das?Department of Energy (DOE). Ziel ist der Aufbau einer autarken "Mine-to-Market"-Kette auf nordamerikanischem Boden. Unternehmen wie?American Tungsten & Antimony (AT4)?und der etablierte Player?Almonty Industries?stehen hierbei im Fokus, da sie Projekte in stabilen Jurisdiktionen (USA, Südkorea, Portugal) vorantreiben, um die strategische Lücke zu schließen.

Konkrete Preisentwicklungen: Rekordhochs bei Antimon und Wolfram

Der Markt spiegelt die Verknappung deutlich wider. Antimon, das für Infrarotsensoren, Präzisionsoptik und als Flammschutzmittel unverzichtbar ist, markierte 2025/2026 neue Allzeithochs.

Antimon:?Der Preis stieg von ca. 12.000 USD/Tonne (Anfang 2024) auf über?35.000 USD/Tonne?im Jahr 2026, getrieben durch das Versiegen chinesischer Exporte und den Hunger der Solarindustrie.

Wolfram:?Das Metall mit dem höchsten Schmelzpunkt verteuerte sich durch die erhöhte Nachfrage in der Munitionsproduktion und Halbleitertechnik kontinuierlich. Die Notierungen für APT (Ammoniumparawolframat) stabilisierten sich auf einem Niveau, das den Betrieb westlicher Minen hochprofitabel macht.

American Tungsten & Antimony vs. Almonty Industries

Während?Almonty Industries?mit der kurz vor der Inbetriebnahme stehenden Sangdong-Mine in Südkorea über eines der weltweit größten Wolfram-Vorkommen verfügt, setzt?American Tungsten & Antimony?konsequent auf den Standort USA. Mit dem?Antimony Canyon Projekt?in Utah zielt AT4 darauf ab, einer der wenigen primären Antimon-Produzenten in den Vereinigten Staaten zu werden - ein Status, der in Zeiten geopolitischer Spannungen eine hohe strategische Prämie verspricht.

Kostenlose Tickets & spannende Small- und MidCaps auf der INVEST 2026 in Stuttgart

Am 17. und 18. April sind wir auf der INVEST in Stuttgart vertreten - und präsentieren dort 15 spannende Unternehmen aus Österreich und Australien aus so unterschiedlichen Branchen wie Seltene Erden, Bauwesen, Luftfahrt, Technologie, Finanzen und Kommunikation auf unserem Gemeinschaftsstand. Bei den vorgestellten Gesellschaften handelt es sich überwiegend um Small- und MidCaps mit attraktiven Wachstumsstrategien und interessanten Investmentstorys. Nutzen Sie die Gelegenheit, die Unternehmensvertreter persönlich kennenzulernen, Ihre Fragen direkt zu stellen und sich aus erster Hand über aktuelle Entwicklungen und Zukunftspläne zu informieren. Als besonderes Extra stellen wir Ihnen gerne kostenfreie Eintrittskarten zur INVEST zur Verfügung. Schreiben Sie uns dazu einfach eine kurze Nachricht - wir senden Ihnen Ihr Gratisticket gerne zu. Wir freuen uns, Sie auf unserem Gemeinschaftsstand persönlich begrüßen zu dürfen und gemeinsam mit Ihnen einen spannenden Austausch rund um internationale Investmentchancen zu führen. Bei Interesse an einem kostenlosen Ticket oder bei Fragen melden Sie sich jederzeit gerne an Eva Reuter: e_reuter@dr-reuter.eu mit dem Betreff "INVEST Tickets 2026"

----

Quelle:

https://www.fastmarkets.com/insights/us-invites-proposals-to-boost-supply-of-tungsten-and-12-other-critical-minerals/

https://www.fastmarkets.com/insights/antimony-2026-ample-supply-strategic-demand-to-guide-geopolitical-oversight/

______________________________

Lassen Sie sich in den Verteiler für American Tungsten & Antimony Ltd oder Nebenwerte eintragen. Einfach eine E-Mail an Eva Reuter: e-reuter@dr-reuter.eu mit dem Hinweis: "Verteiler American Tungsten & Antimony Ltd" oder "Nebenwerte".

American Tungsten & Antimony

Land: Perth, Australia

ISIN: AU0000046021

WKN: A2P4LQ

Disclaimer/Risikohinweis

Interessenkonflikte: Mit American Tungsten & Antimony existiert ein entgeltlicher IR und PR-Vertrag. Inhalt der Dienstleistungen ist u.a., den Bekanntheitsgrad des Unternehmens zu erhöhen. Dr. Reuter Investor Relations handelt daher bei der Erstellung und Verbreitung des Artikels im Interesse von der American Tungsten & Antimony. Es handelt sich um eine werbliche redaktionelle Darstellung. Aktien von American Tungsten & Antimony können sich im Besitz von Mitarbeitern oder Autoren von Dr. Reuter Investor Relations - unter Berücksichtigung der Regeln der Market Abuse Regulation (MAR) befinden.



Unternehmensrisiken: Wie bei jedem Unternehmen bestehen Risiken hinsichtlich der Umsetzung des Geschäftsmodells. Es ist nicht gewährleistet, dass sich das Geschäftsmodell entsprechend den Planungen umsetzen lässt. Weitere Unternehmensrisiken können Sie auf der Webseite von American Tungsten & Antimony einsehen: https://ataa.com/



Investitionsrisiken: Investitionen sollten nur mit Mitteln getätigt werden, die zur freien Verfügung stehen und nicht für die Sicherung des Lebensunterhaltes benötigt werden. Es ist nicht gesichert, dass ein Verkauf der Anteile über die Börse zu jedem Zeitpunkt möglich sein wird. Grundsätzlich unterliegen Aktien immer dem Risiko eines Totalverlustes.



Disclaimer: Alle in diesem Newsletter / Artikel veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältigen Recherchen. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber für vertrauenswürdig erachtet.



Quellen: Insbesondere werden zur Darstellung & Beurteilung der Gesellschaften Informationen der Unternehmenswebseite verfügbaren Informationen berücksichtigt. In der Regel besteht zudem ein direkter Kontakt zum Vorstand / IR-Team der jeweiligen analysierten bzw. vorgestellten Gesellschaft. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung Trigg Minerals vorgelegt, um die Richtigkeit aller Angaben prüfen zu lassen.



Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Mitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich Aussagen über das Unternehmen. Wo immer möglich, wurden Wörter wie "können", "werden", "sollten", "könnten", "erwarten", "planen", "beabsichtigen", "antizipieren", "glauben", "schätzen", "vorhersagen" oder "potenziell" oder die Verneinung oder andere Variationen dieser Wörter oder ähnliche Wörter oder Phrasen verwendet, um diese zukunftsgerichteten Aussagen zu identifizieren. Diese Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Einschätzungen der Geschäftsleitung wider und basieren auf Informationen, die der Geschäftsleitung zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Berichts vorlagen.



Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit erheblichen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen verbunden. Viele Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von den Ergebnissen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen erörtert oder impliziert werden. Diese Faktoren sollten sorgfältig berücksichtigt werden, und der Leser sollte sich nicht in unangemessener Weise auf die zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Obwohl die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen auf Annahmen beruhen, die das Management für vernünftig hält, kann das Unternehmen den Lesern nicht versichern, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit diesen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen werden. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, diese Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.





Verantwortlich & Kontakt für Rückfragen

Dr. Reuter Investor Relations

Dr. Eva Reuter

Friedrich-Ebert-Anlage 35-37

60327 Frankfurt

+49 (0) 69 1532 5857

www.dr-reuter.eu

www.small-microcap.eu



Für Fragen bitte Nachricht an e-reuter@dr-reuter.eu



Über Dr. Reuter Investor Relations: Dr. Reuter Investor Relations ist eine Investor Relations Agentur / Investor Relations Agency mit der folgenden Servicepalette: Small Cap Investor Relations, Retail Investor Relations, Privataktionäre, Institutional Investor Relations, Institutionelles Investor Relations, Finanz- Public Relations, ESG-Services, Roadshows, Investor Access, Kapitalmarkt-Compliance, Equity Research.

The post Die neue Rohstoff-Achse von Almonty und American Tungsten & Antinomy: Warum Wolfram und Antimon 2026 den Ton angeben appeared first on Small- and MicroCap Equity.

Enthaltene Werte: AU0000445603