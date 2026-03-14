Nissan unterstützt mit Second-Life-Akkus eine Schnellladelösung im Hafen von Vigo in Spanien. Zwölf 30-kWh-Batteriepacks aus dem Nissan Leaf finden in einem stationären Energiespeichersystem Verwendung, das mit mehreren Ladepunkten gekoppelt ist. Die Idee mit dem stationären Speicher als Puffer ist bekannt: So sollen in Gebieten mit eingeschränkter Kapazität im Stromnetz Ladesäulen mit hohen Leistungen installiert werden können - die Batterien werden ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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