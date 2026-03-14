© Foto: adobe.stock.comDer Goldpreis rutschte am Freitag gefährlich dicht an die 5.000 US-Dollar heran. Die Lage ist für Gold durchaus prekär. Und nun kommt auch noch die Fed.Goldpreis aktuell unter Druck Dem Goldpreis gelang es, die Handelswoche oberhalb von 5.000 US-Dollar abzuschließen. Dennoch waren auch die letzten Handelstage von einer um sich greifenden Schwäche geprägt. Angesichts der fortschreitenden Eskalation im Nahen und Mittleren Osten und den damit einhergehend eskalierenden Ölpreisen mag die aktuelle Goldpreisentwicklung auf den ersten Blick überraschen, doch ein zweiter macht deutlich, warum es Gold in diesen Tagen vergleichsweise schwer hat. US-Dollar und Renditen der US-Staatsanleihen …Den vollständigen Artikel lesen
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