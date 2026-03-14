Von der Textilfirma zur wertvollsten Holdinggesellschaft der Welt -Berkshire Hathaway ist Warren Buffetts Lebenswerk. 1965 übernahm er die Kontrolle über das Unternehmen, und begann wenig später, es zu einer Investmentgesellschaft zu transformieren. Besonders die frühen Jahren des 21. Jahrhunderts waren entscheidend für den Erfolg. Genau diese Jahre hat jetzt Buffett-Kenner Glen Arnold im vierten Band seiner legendären Reihe "Die Deals von Warren Buffett" unter die Lupe genommen. Darin analysiert ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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