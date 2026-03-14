Der Spezialoptik-Entwickler profitiert von Europas Bestreben nach Eigenständigkeit bei Rüstungstechnologien. Ein Joint Venture mit Hensoldt und volle Auftragsbücher helfen. Was Anleger wissen müssen. Der bisher größte und erste Auftrag im Wert von einer Milliarde Dollar rückte Theon International, seit Anfang Februar 2024 in Amsterdam an der Börse, noch stärker ins Rampenlicht. Die vom griechischen Unternehmer Christianos Hadjiminas 1997 gegründete ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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