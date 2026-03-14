Ab August wird die Kennzeichnung sämtlicher KI-Inhalte für Betreiber Pflicht. In der aktuellen Folge t3n Tool Time prüfen wir, wie weit große KI-Firmen damit schon sind. Der Krieg zwischen den USA, Israel und dem Iran beweist einmal mehr, wie gut KI-Fakes mittlerweile geworden sind - und wie problematisch diese Entwicklung auf vielen Ebenen ist. Gerade auf Social Media wird es aufgrund der kürzeren Aufmerksamkeitsspannen der Nutzer:innen immer schwieriger, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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