© Foto: Ithaca EnergyIthaca Energy lockt mit zweistelligen Renditen, doch die Politik in der Nordsee bleibt unberechenbar. Ist der Öl-Riese eine echte Einkommensquelle oder ein hochriskantes Spiel mit dem Feuer?In der letzten Woche hatten wir im Dividenden-Radar mit Hafnia einen spezialisierten Akteur im Fokus, der durch seine starke Position im Tanker-Markt und attraktive Ausschüttungen punktete, aber stark vom weltweiten Handelsaufkommen abhängig ist. Heute nehmen wir Ithaca Energy unter die Lupe - ein Unternehmen, das operativ deutlich tiefer im nordeuropäischen Energiesektor verwurzelt ist. Womit Ithaca Energy punktet Ithaca hat sich nach der Fusion mit den Eni-Assets zum größten unabhängigen Betreiber in …Den vollständigen Artikel lesen
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