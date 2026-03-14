Ethereum (ETH/USD) steht charttechnisch an einem heiklen Punkt. Nach dem massiven Abgabedruck der vergangenen Wochen versucht sich die zweitgrößte Kryptowährung zwar an einer Stabilisierung, doch noch fehlt der klare Befreiungsschlag. Genau deshalb dürfte die Zone oberhalb von 2.200 US$ nun über den weiteren Verlauf entscheiden. Klarer Trigger-Bereich Der Kursrutsch hat Ethereum zuletzt zurück an die markante Unterstützungszone von 1.962 US$ geführt. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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