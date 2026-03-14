Das Management rechnet mittelfristig mit weiterem Wachstum. Die Patentabläufe haben die Schweizer im Griff. Die Produktpipeline ist mit zahlreichen Blockbusterkandidaten prall gefüllt. Für Anleger ergeben sich Chancen. Der Schweizer Pharmakonzern Roche ist seit Herbst vergangenen Jahres wieder im Fokus der Investoren. Seither hat die Aktie um knapp 50 Prozent zugelegt. Nach Angaben von Bloomberg stuft ein großer Teil der Analysten die Aktie weiter ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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