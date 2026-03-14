Das Management schraubte kürzlich die Prognosen für das Geschäftsjahr 2026/27 nach oben. Preise und Investitionen sollen erhöht werden. Anleger könnten jetzt den Einstieg wagen und belohnt werden. Die Aktie von National Grid steht unter Strom. Um mehr als 20 Prozent legte der Anteilschein des britischen Übertragungsnetzbetreibers seit Jahresbeginn zu. Im Halbjahresergebnis, das Anfang November veröffentlicht wurde, zeigte sich bereits, dass ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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