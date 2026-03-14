© Foto: CFOTO - CFOTONicht nur Einzelaktien, sondern auch ETFs können hohe Renditen bringen. Laut YCharts haben diese drei ETFs in den letzten zehn Jahren die besten Renditen erzielt. Gewinner der Börsengeschichte. Fast 1.700 Prozent Rendite in nur zehn Jahren mit einem ETF? Ja, das ist möglich. Laut YCharts, einem Anbieter von Software zur Erstellung von Anlageanalysen und -vorschlägen, sind diese drei ETFs die Renditechampions der letzten zehn Jahre. 1. Platz: VanEck Semiconductor ETF (SMH): +1.694,72 Prozent Rendite Mit einer Rendite von 1.694,72 Prozent in den letzten zehn Jahren (vom 1. März 2016 bis zum 28. Februar 2026) trägt der VanEck Semiconductor ETF (SMH) die Performance-Krone. Er investiert …Den vollständigen Artikel lesen
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