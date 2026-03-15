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Lord Ashcrofts VCs und GCs erhalten ein neues Zuhause im National Army Museum



15.03.2026 / 00:35 CET/CEST

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LONDON, 15. März 2026 /PRNewswire/ -- Lord Ashcrofts Sammlung von Victoria- und Georgskreuzen soll im National Army Museum in London ein neues Zuhause erhalten. Die Sammlung ist die größte ihrer Art in der Welt. Sie wurde in den letzten 40 Jahren von Lord Ashcroft aufgebaut und umfasst fast 250 VCs und eine kleinere Anzahl von GCs. Zuvor war sie im Imperial War Museum in London untergebracht, das die Lord Ashcroft Gallery im September letzten Jahres nach 15 Jahren schloss. Lord Ashcroft äußerte sich heute erfreut über die Nachricht: "Ich bin begeistert, einen so großartigen Ort für diese einzigartige Sammlung von Tapferkeitsmedaillen gefunden zu haben. Ich freue mich sehr, dass diese VCs und GCs, die viele große Kriege und Konflikte der vergangenen zwei Jahrhunderte abdecken, nun wieder der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden. "Das Nationale Armeemuseum teilt meine Leidenschaft für die Orden selbst und auch für die unglaublichen Geschichten der Tapferkeit, die mit ihnen verbunden sind. Ich freue mich auf eine lange und glückliche Partnerschaft mit dem Museum über viele Jahre hinweg. Justin Maciejewski, der Direktor des National Army Museum, sagte: "Wir fühlen uns geehrt, dass uns diese VCs und GCs aus der Lord Ashcroft Medal Collection anvertraut wurden. Wir sind Lord Ashcroft dankbar für seine anhaltende Großzügigkeit und sein Engagement bei der Förderung dieser Geschichten von außergewöhnlichem Mut. "Das Nationale Armeemuseum zeigt die Geschichte und das Erbe unserer Soldaten auf der ganzen Welt und über die Jahrhunderte hinweg. Diese Medaillen und die einzelnen Taten außergewöhnlicher Tapferkeit, für die sie stehen, sind ein wichtiger Teil der Geschichte der Armee. Chris Finney, ein Treuhänder des National Army Museum und Vorsitzender der VC and GC Association, sagte: "Diese seltene und umfangreiche Sammlung umspannt Jahrhunderte des Militärdienstes, der Aufopferung und der außergewöhnlichen Tapferkeit in den Streitkräften. "Wir sind privilegiert, dass wir die Möglichkeit haben, diese Medaillen - und die inspirierenden persönlichen Geschichten, die sie darstellen - mit Besuchern und online mit der breiten Öffentlichkeit zu teilen, wo sie Menschen aller Altersgruppen auch für kommende Generationen inspirieren können. Lord Ashcroft begann seine Sammlung von VCs 1986 mit dem Kauf einer einzelnen Medaillengruppe bei einer Auktion. Der VC wurde 1856 von Königin Victoria gestiftet und ist die prestigeträchtigste Auszeichnung Großbritanniens und des Commonwealth für Tapferkeit im Angesicht des Feindes. Der 1940 von Georg VI. gestiftete Orden ist die prestigeträchtigste Auszeichnung Großbritanniens und des Commonwealth für Tapferkeit, die nicht in Gegenwart des Feindes erfolgte, und wurde bereits mehreren Zivilisten für mutige Taten verliehen. Lord Ashcrofts VCs und GCs sind Teil der größeren Lord Ashcroft Medal Collection, die auch Auszeichnungen für Spezialeinheiten und Medaillen für Tapferkeit in der Luft und auf See umfasst. Lord Ashcrofts langjährige Leidenschaft für Tapferkeitsauszeichnungen wurde ursprünglich von seinem verstorbenen Vater Eric inspiriert, der als junger Offizier an der D-Day-Landung am 6. Juni 1944 teilnahm. Lord Ashcrofts Sammlung von VCs ist eine von nur drei VCs und Bars - das Äquivalent von zwei VCs -, die in den letzten 170 Jahren verliehen wurden. Dies ist die Medaillengruppe, die Hauptmann Noel Chavasse VC & Bar, MC, einem Sanitätsoffizier, der im Ersten Weltkrieg diente und getötet wurde, verliehen wurde. Nach der Schließung der früheren Galerie hat Lord Ashcroft seine Sammlung über seine Website digital zugänglich gemacht. Diese neue Partnerschaft mit dem Nationalen Armeemuseum wird es der Öffentlichkeit ermöglichen, die Sammlung zu besuchen und sich von den bemerkenswerten Geschichten, die sie darstellt, inspirieren zu lassen. Die VC- und GC-Sammlung wird in den nächsten zwei Jahren im Nationalen Armeemuseum ausgestellt werden. In der Zwischenzeit werden ab Juli einige der Medaillen von Lord Ashcroft im Museum ausgestellt, darunter auch Pop-up-Ausstellungen. Das Nationale Armeemuseum, das die Geschichte und das Erbe der Armee beherbergt, wird neben seinen bestehenden Sammlungen von Objekten, Archiven und Kunstwerken auch Gegenstände aus der Lord Ashcroft Medal Collection ausstellen, die die Geschichte der Soldaten und ihres Dienstes erzählen - einschließlich der Ursprünge des Victoria Cross im Krimkrieg. Die VCs und GCs von Lord Ashcroft werden als langfristige Leihgabe an das National Army Museum weitergegeben. Neben der Ausstellung plant das Museum ein Programm mit Ausstellungen, pädagogischem Material, Vorträgen, Führungen und digitalen Inhalten, die die menschlichen Geschichten des Mutes hinter den Dekorationen erkunden. Weitere Einzelheiten über die neue Partnerschaft zwischen Lord Ashcroft und dem National Army Museum in Bezug auf die Ausstellung seiner VC- und GC-Sammlung werden in den kommenden Monaten bekannt gegeben. Hinweis an Redaktionen: Weitere Informationen über die Arbeit von Lord Ashcroft finden Sie im Internet: LordAshcroft.com

LordAshcroftMedalCollection.com

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10:00 - 17:00 Adresse:

Nationales Armeemuseum, Royal Hospital Road, London, SW3 4HT Website:

nam.ac.uk Nationales Armeemuseum Das Nationale Armeemuseum vermittelt die Geschichte und das Erbe unserer Soldaten und ihres Dienstes in der Armee auf der ganzen Welt und über die Jahrhunderte hinweg. In unseren Sammlungen erforschen wir die Geschichte der Armee von ihren Anfängen bis zur Gegenwart. Unser Ziel ist es, alle Menschen für die Geschichten unserer Soldaten zu begeistern und ihnen zu zeigen, wie ihr Dienst unsere Welt prägt - in der Vergangenheit, in der Gegenwart und in der Zukunft. Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2932767/The_Lord_Ashcroft_Medal_Collection.jpg View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/lord-ashcrofts-vcs-und-gcs-erhalten-ein-neues-zuhause-im-national-army-museum-302712847.html



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