Canamera Energy Metals baut globale Plattform für kritische Mineralien auf, während der Uran-Zyklus an Fahrt gewinnt

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Mit steigenden Uranpreisen und zunehmender politischer Unterstützung für Kernenergie erweitert Canamera ein diversifiziertes Portfolio von Projekten in Nord- und Südamerika.

Der makroökonomische Hintergrund für Uran stärkt sich

Der Uranmarkt hat wieder an Dynamik gewonnen.

Die Spotpreise sind kürzlich wieder über 100 US-Dollar pro Pfund gestiegen, unterstützt durch erneute institutionelle Käufe und eine sich verknappende Angebotslage. Der Sprott Physical Uranium Trust hat frisches Kapital aufgenommen und seine Käufe beschleunigt, wodurch die Preise auf ein Niveau gestiegen sind, das seit zwei Jahren nicht mehr erreicht wurde. Auch die Terminpreise haben sich gefestigt: Macquarie prognostiziert für dieses Jahr einen Durchschnittspreis von 84,50 US-Dollar pro Pfund mit weiterem Aufwärtspotenzial. Argonaut erwartet einen möglichen Zyklus-Höchststand von etwa 110 US-Dollar pro Pfund im Jahr 2026 und hat seine langfristige Prognose nach oben angepasst.

Die Treiber sind struktureller Natur. Regierungen prüfen Kernenergie erneut als stabile, kohlenstoffarme Grundlastquelle. Die Vereinigten Staaten haben Milliarden in den Ausbau ihrer eigenen Urananreicherungskapazitäten investiert. Technologieunternehmen sichern sich angesichts des hohen Energiebedarfs von Rechenzentren für künstliche Intelligenz langfristige Lieferverträge für Kernenergie.

In diesem Umfeld rücken Explorations- und Entwicklungsunternehmen mit glaubwürdigen Projekten in etablierten Bergbauregionen wieder stärker in den Fokus der Investoren.

Strategischer Schritt im Uran-Gürtel von Ontario

Canamera Energy Metals Corp (ISIN: CA13711A1003) hat seine Position in diesem Marktzyklus durch eine Optionsvereinbarung gestärkt, die es dem Unternehmen ermöglicht, bis zu 100 % der Anteile am 2.300 Hektar großen Uran- und Seltene-Erden-Projekt "Waterslide" nahe Bancroft in Ontario zu erwerben.

Das Projekt liegt im Central Gneiss Belt der Grenville-Provinz, einer Region, die historisch für Uran-, Thorium-, Fluorit- und Seltene-Erden-Mineralisierungen bekannt ist, die mit alkalischen und karbonatitischen Systemen verbunden sind. Sieben dokumentierte Mineralvorkommen befinden sich auf oder in unmittelbarer Nähe des Claim-Gebiets.

"Die Waterslide-Liegenschaft ergänzt unser wachsendes Portfolio in Ontario um ein vielversprechendes, oberflächennahes Ziel für Uran und Seltene Erden", erklärte Chief Executive Brad Brodeur. "Die Region Bancroft verfügt über eine gut dokumentierte geologische Geschichte von Uran- und Seltene-Erden-Mineralisierungen. Mit mehreren bekannten Vorkommen auf dem Grundstück sehen wir einen klaren Weg, die Exploration effizient voranzutreiben."

Die gestaffelten Optionsbedingungen begrenzen den anfänglichen Kapitalbedarf. Canamera kann innerhalb von drei Jahren durch eine Kombination aus moderaten Barzahlungen und Aktienausgaben - vorbehaltlich der Genehmigung der Börse - den vollständigen Besitz erwerben.

Aufbau eines diversifizierten Portfolios kritischer Mineralien

Waterslide ist keine Einzelinvestition. Das Projekt ist Teil einer umfassenderen Strategie, ein diversifiziertes Portfolio im Distriktmaßstab in ganz Amerika aufzubauen.

In Nordamerika besitzt Canamera das Great Divide Basin Uranprojekt in Wyoming sowie weitere Projekte für Seltene Erden und kritische Mineralien, darunter Schryburt Lake und Garrow in Ontario, Iron Hills in Colorado und Mantle in British Columbia. In Südamerika entwickelt das Unternehmen die Seltene-Erden-Projekte Turvolândia und São Sepé in Brasilien.

Diese geografische Streuung verschafft dem Unternehmen Zugang zu mehreren Rohstoffen, die für die Energiewende und technologische Lieferketten zentral sind. Gleichzeitig verteilt sie das Explorationsrisiko auf verschiedene Bergbaujurisdiktionen mit etablierten regulatorischen Rahmenbedingungen.

Der Fokus auf Uran und Seltene Erden entspricht zudem politischen Prioritäten. Uran steht weiterhin auf der Liste kritischer Mineralien der USA, während Seltene Erden für fortschrittliche Fertigung und Elektrifizierung unverzichtbar sind.

Entwickler rücken wieder stärker in den Fokus des Marktes

Die Aktienmärkte beginnen zunehmend, innerhalb des Uransektors zu differenzieren.

Macquarie bezeichnet das Jahr 2026 als mögliches Jahr überdurchschnittlicher Performance für Entwicklerunternehmen. Firmen mit fortgeschrittenen Projekten könnten profitieren, wenn Energieversorger wieder verstärkt langfristige Lieferverträge abschließen. Mehrere Branchenvertreter haben darauf hingewiesen, dass dauerhaft Uranpreise über 100 US-Dollar pro Pfund Investitionsentscheidungen für neue Minen begünstigen würden.

Uranaktien haben bereits reagiert. In Australien gelistete Unternehmen wie NexGen Energy und Paladin Energy verzeichneten in diesem Jahr starke Kursanstiege, während das Short-Interesse zurückging, da Hedgefonds ihre pessimistischen Positionen reduzierten.

Analysten verweisen auf verbesserte Angebots- und Nachfragefundamente. Der Energiebedarf von KI-Rechenzentren dürfte bis 2030 deutlich steigen. Gleichzeitig hat die politische Unterstützung für Kernenergie zugenommen: US-Regulierungsbehörden wurden angewiesen, die Genehmigung neuer Reaktoren zu beschleunigen, und Milliarden wurden für Reaktorbau und Anreicherungskapazitäten bereitgestellt.

Für Explorationsunternehmen verändert die Kombination aus höheren Preisen und stärkerer politischer Unterstützung das Finanzierungs- und Strategiefeld erheblich.

Positionierung für die nächste Phase des Zyklus

Canameras Strategie zielt darauf ab, sich frühzeitig für diese Entwicklung zu positionieren.

Durch die Fokussierung auf etablierte geologische Regionen wie Bancroft und die Uranbezirke in Wyoming sowie durch den Aufbau von Engagements in Seltene-Erden-Systemen in Kanada und Brasilien entwickelt das Unternehmen ein Portfolio, das an mehreren zentralen Themen kritischer Rohstoffe teilhaben soll. Der Schwerpunkt auf wenig erforschten Gebieten mit historischen Mineralvorkommen bietet klar definierbare Explorationsziele in politisch stabilen Regionen.

Während sich die Uranpreise auf höherem Niveau stabilisieren und die Kernenergie wieder stärker politische und industrielle Unterstützung erhält, könnten Unternehmen mit glaubwürdigen Projektpipelines verstärkt in den Fokus rücken.

Die wachsende Präsenz von Canamera in Nord- und Südamerika positioniert das Unternehmen innerhalb dieser sich entwickelnden Marktstory. Die Akquisition des Waterslide-Projekts stellt einen weiteren Baustein in einem Portfolio dar, das auf die langfristige Nachfrage nach nuklearem Brennstoff und strategischen Mineralien ausgerichtet ist - Themen, die in den kommenden Jahren eine zentrale Rolle in der globalen Energie- und Technologiepolitik spielen dürften.

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Quellen:

https://canamerametals.com/canamera-options-2300-hectare-waterslide-uranium-ree-project-in-bancroft-ontario/

https://aktienreports.com/recherche/strategischer-investorenhinweis-der-superzyklus-der-kritischen-mineralienh69916733b9ee

https://stockhead.com.au/resources/macquarie-declares-2026-the-year-of-the-uranium-developer

https://www.afr.com/markets/commodities/asx-uranium-stocks-go-nuclear-as-prices-rise-to-two-year-highs-20260129-p5nxw5

https://www.cruxinvestor.com/posts/uranium-market-outlook-2026-navigating-uncertainty-and-investment-strategy?utm_source=chatgpt.com

Lassen Sie sich in den Verteiler für St George Mining oder Nebenwerte eintragen. Einfach eine E-Mail an Eva Reuter: e-reuter@dr-reuter.eu mit dem Hinweis: "Verteiler St George Mining" oder "Nebenwerte".

Canamera Energy Metals Corp.

Land: Kanadisch

ISIN: CA13711A1003



https://canamerametals.com/

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Enthaltene Werte: CA13711A1003