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Wer noch immer glaubt, Elektroautos aus China seien günstige Massenware ohne Substanz, der sollte jetzt genau hinschauen. BYD ist längst kein Geheimtipp mehr, aber was der Konzern gerade macht, ist trotzdem bemerkenswert. Neue Batterien, die in wenigen Minuten laden. Ein weltweites Schnellladenetz, das rasant wächst. Und dazu noch ein kluger Expansionskurs, der selbst erfahrene Investoren wie Michael Burry aufhorchen lässt. Die Frage ist nicht mehr, ob BYD ein ernstzunehmender Spieler ist. Die Frage ist, wie weit der Weg die Aktie noch nach oben führt.

Technologie, die den Markt verändert

BYD hat gerade die zweite Generation seiner Blade-Batterie vorgestellt. Mit dem neuen FLASH-Charging-System lassen sich Ladeleistungen von bis zu 1.500 Kilowatt über einen einzigen Anschluss erreichen. In der Praxis bedeutet das: von 10 auf 70 Prozent Ladestand in gerade einmal 5 Minuten. Wer das geschafft hat, löst damit eines der hartnäckigsten Probleme der Elektromobilität, die Ungeduld an der Ladesäule. Aber damit nicht genug. Die neue Batterie bringt auch 5 Prozent mehr Energiedichte mit, was Reichweiten von über 1.000 Kilometern nach chinesischem CLTC-Standard ermöglicht. Und selbst bei minus 30 Grad dauert ein Ladevorgang von 20 auf 97 Prozent nur zwölf Minuten. Das sind keine Hochglanzzahlen aus einer Pressemitteilung, das ist ein echter technologischer Sprung. Parallel dazu baut BYD sein eigenes Schnellladenetz aus. Aktuell existieren bereits rund 4.200 Stationen. Bis Ende 2026 sollen es 20.000 sein, verteilt über verschiedene Kontinente. Jede Station nutzt Pufferbatterien, um die Netzlast zu reduzieren und die extremen Ladeleistungen überhaupt erst möglich zu machen. In Europa wird der Denza Z9 GT das erste Modell sein, das beides vereint: die neue Batteriegeneration und das ultraschnelle Ladesystem.

Charttechnik

Wer den Chart der BYD-Aktie der letzten Monate betrachtet, sieht ein bestimmtes Muster: Das Papier pendelt hartnäckig zwischen 10 und 11 Euro hin und her. Ein echter Ausbruch nach oben ist bislang ausgeblieben, aber es gibt erste Zeichen, dass sich das ändern könnte. Aktuell notiert die Aktie leicht über der wichtigen Marke von 10,70 Euro, was technisch als positives Signal gewertet wird. Entscheidend wird sein, ob BYD dauerhaft über dieser Marke schließen kann. Gelingt das, könnten die nächsten Widerstände schnell fallen. Analysten sehen Kursziele von über 13 Euro als realistisch an, das wäre ein schönes Plus vom aktuellen Niveau. Am 26. beziehungsweise 27. März veröffentlicht das Unternehmen seine Jahreszahlen. Dieser Termin könnte der Katalysator sein, auf den der Markt wartet. Längerfristig könnte es sogar wieder in die Regionen um 16-18 Euro gehen oder auch darüber hinaus, wenn die Nachrichten und Zahlen stimmen.

Was tun?

Auf der einen Seite stehen beeindruckende Technologienews, ein ambitionierter Expansionskurs und fundamentale Stärken wie die konsequente vertikale Integration, also die Kontrolle über die eigene Lieferkette vom Rohstoff bis zum fertigen Auto. Auf der anderen Seite drücken der Preiskampf im chinesischen Heimatmarkt und ein schwieriges geopolitisches Umfeld auf die Margen. Wer bereits investiert ist, hat Grund, gelassen zu bleiben. Die Technologiebasis ist solide, die internationale Expansion läuft, und namhafte Investoren wie Michael Burry sehen bei diesen Kursen eine echte Kaufgelegenheit. Langfristig orientierte Anleger mit Risikobereitschaft können den aktuellen Bereich als Einstiegsgelegenheit in Betracht ziehen, aber mit klarem Blick auf die Zahlen Ende März. Die könnten sowohl Rückenwind als auch Dämpfer bringen. Wer abwarten möchte, tut gut daran, die Marke von 10,70 Euro als Orientierung zu nutzen: Hält sie, bleibt das technische Bild positiv.

Autor: Felix Goldbach, FinanzNachrichten-Redaktion

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