Der Krieg im Iran eröffnet eine weitere Front im hybriden Krieg. Das führt zu verstärkten Aktivitäten professioneller Hacker. Die Folge: Das Geschäft von Cybersecurity-Konzernen zieht stärker an. An jenem Samstagmorgen, als die Streitkräfte Amerikas und Israels ihren ersten Angriff auf den Iran gestartet hatten, erhielten Bürger in der Hauptstadt Teheran, die auf ihren Smartphones die Gebets-App BadeSaba Calendar nutzen, eine sonderbare Nachricht. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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