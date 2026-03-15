Ein junger KI-Spezialist aus Asien sorgt derzeit für Furore an den Kapitalmärkten. Trotz geopolitischer Spannungen und eines insgesamt nervösen Marktumfelds kennt die Aktie bislang nur eine Richtung: nach oben. Trotzdem fliegt der innovative Player bei vielen Anlegern noch unter dem Radar. Doch ein genauerer Blick auf den disruptiven Newcomer lohnt sich.Hinter dem noch jungen Unternehmen steht ein hochkarätiges Team aus KI-Forschern und ehemaligen Führungskräften großer Technologieunternehmen. Der ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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