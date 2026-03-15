Köln (ots) -Die erste Ausgabe der neuen Samstagabend-Eventshow "Wer weiß wie wann was war? - Die Show der Generationen" überzeugte am gestrigen Samstagabend bei RTL. Die unterhaltsame Quiz-Reise erreichte in der Zielgruppe der 14- bis 59-Jährigen einen sehr guten Marktanteil von 14,9 Prozent, sowie sehr starken 17,0 Prozent in der jungen Zielgruppe der 14- bis 49-jährigen Zuschauer. Damit sicherte sich die neue Event-Show den Primetime-Sieg in beiden Zielgruppen. Insgesamt verfolgten im Schnitt 1,81 Millionen Zuschauer die generationenverbindende Samstagabendshow, gemeinsam moderiert von Deutschlands Entertainment-Größen Barbara Schöneberger und Stefan Raab.Die nächste Ausgabe von "Wer weiß wie wann was war? - Die Show der Generationen" zeigt RTL am kommenden Samstag, 21. März um 20:15 Uhr und ist bereits jetzt auf RTL+ zu sehen.Quelle: AGF / GfK / DAP AGF SCOPE / RTL DATA / vorl. gew. / Stand: 15.03.2026Pressekontakt:Claus RichterRTL Television GmbHEin Unternehmen von RTL DeutschlandTelefon: 0221 / 456 - 74247claus.richter@rtl.deOriginal-Content von: RTL Television GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7847/6235810