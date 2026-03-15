Stabile Cashflows, oft attraktive Dividenden - und jetzt zusätzlicher Rückenwind durch den Rechenzentrums-Boom: Versorger werden wieder zum Anleger-Liebling. In unsicheren Zeiten greifen Anleger gern zu defensiven Werten - und Versorger stehen dabei wieder ganz oben auf der Liste. Der Grund: Ihre Einnahmen gelten als vergleichsweise stetig, weil Strom und Gas auch in Krisen gebraucht werden. Dazu kommen häufig solide Dividenden, die das Depot abfedern ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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