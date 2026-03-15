Aktien von Iran-Krieg erwischt: Welche Aktien sind am meisten vom Iran-Krieg betroffen? Gewinner und Verlierer

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Der Iran-Krieg spaltet die Märkte: Rüstungsaktien wie Boeing steigen, während Reise-Titel wie American Express unter Druck geraten. Eine HKCM-Analyse.

Der Iran-Konflikt erzeugt nicht Chaos, sondern eine präzise Umleitung von Kapitalströmen an der Börse. Investoren fliehen aus zyklischen Sektoren - Reisen, Airlines, Technologie - in defensive Branchen wie Rüstung und Energie. Die Marktreaktion ist dabei nicht emotional, sondern rational.

Boeing, der Rüstungs- und Luft- und Raumfahrtskonzern, profitiert von massiven Nachbestellungen kritischer Waffen. American Express, die Reisekarte, leidet unter stornierten Flügen und Kreuzfahrten. Das ist keine Panik - das ist Marktrationalität. Geopolitik verschiebt Kapitalströme, und die Märkte wissen genau, wohin das Geld fließen muss. Eine HKCM-Analyse.



Boeing: Der Rüstungs-Profiteur

Boeing ist nicht nur Flugzeugbauer - Boeing ist auch einer der größten Rüstungskonzerne der Welt. Das Unternehmen produziert Kampfflugzeuge wie die F/A-18 Super Hornet, Drohnen, Raketenabwehrsysteme, Marineausrüstung und andere kritische Rüstungsgüter für die US-Militär und verbündete Länder. Der Iran-Konflikt bedeutet für Boeing eine fundamentale Veränderung der Geschäftsdynamik: Massive Nachbestellungen.

Warum? Weil Kriege (leider) Waffen brauchen. Die USA und ihre Verbündeten müssen ihre Lagerbestände auffüllen - schnell. Kritische Waffen werden geleert. Das führt zu Milliarden-Dollar-Nachbestellungen, die Boeing die nächsten Monate und Jahre beschäftigen werden. Diese Aufträge sind nicht spekulativ - sie sind real, sie sind finanziert, und sie bedeuten sichere Gewinne, sichere Aufträge, sichere Margen für Boeing.

Gleichzeitig profitiert Boeing auch indirekt von höheren Energiepreisen. Denn während Airlines unter Druck stehen und ihre Flugzeugbestellungen verschieben, profitieren Rüstungskonzerne. Boeing hat einen Fuß in beiden Welten - aber derzeit überwiegt der Rüstungs-Aspekt deutlich. Die Nachbestellungen für Waffen sind größer und sicherer als die Nachbestellungen für Zivilflugzeuge.



American Express: Der Reise-Verlierer

American Express ist die Reisekarte. Das Geschäftsmodell ist einfach: Wenn Touristen und Geschäftsreisende reisen, buchen sie Hotels, fliegen mit Flugzeugen, mieten Autos - und nutzen ihre American Express Karte. Jede Transaktion generiert Gebühren für American Express. Wenn Touristen nicht reisen, verdient American Express nichts.

Der Iran-Konflikt hat unmittelbare und dramatische Konsequenzen für den Reisesektor. Operationen im Nahen Osten sind geschlossen. Reisebuchungen werden storniert - nicht nur in den Konfliktregionen, sondern auch in benachbarten Ländern. Touristen meiden die gesamte Region. Die Nachfrage bricht ein. American Express verliert Transaktionsvolumen. Flüge werden storniert, Kreuzfahrten werden storniert, Hotels werden storniert. Jede stornierte Reise ist ein verlorenes Transaktionsvolumen für American Express und damit verlorene Gebühren.

Hinzu kommt ein zweiter Effekt: Höhere Ölpreise bedeuten höhere Flugkosten. Fluggesellschaften erhöhen ihre Ticketpreise. Passagiere buchen weniger oder buchen überhaupt nicht mehr. Die Reisebranche leidet unter dieser doppelten Belastung. American Express leidet entsprechend mit. Das ist nicht spekulativ, das ist direkt messbar in den Transaktionsdaten.



HKCM-Analyse: Neue Einstiege bei Boeing?

Der S&P 500 reagiert nervös, aber nicht panisch. Die Marktreaktion ist präzise: Verteidigungstechnologie gewinnt, Reisen verlieren. Das zeigt, wie Geopolitik Marktdynamiken fundamental verschiebt. Und es zeigt auch: Anleger, die die richtige Seite dieser Divergenz wählen, können von dieser Rotation profitieren.

Bei Boeing erwarten wir vorerst eine Fortsetzung der türkisen Welle-2-Korrektur, die Tiefs von Ende 2025 können nochmal unterschritten werden. Danach rechnen wir jedoch mit einem deutlichen Anstieg, der mittelfristig über den Widerstand bei 269.98 Dollar hinausgehen kann. Laut Alternativszenario ist ein direkter Ausbruch über diese grüne Linie zu 36 Prozent wahrscheinlich.



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Enthaltene Werte: US0258161092,US0970231058,US6311011026,US78378X1072,2455711