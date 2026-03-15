Für die Deutsche Lufthansa kommt es in diesen Tagen knüppeldick - die Lage im Nahen und Mittleren Osten belastet die Fluglinie genauso wie die hohen Ölpreise und der jüngste Pilotenstreik. Anleger und Investoren quittieren die angespannte Lage entsprechend. Die Aktie steht seit Wochen unter Druck. Noch Ende Februar hatte die Aktie zweistellige Kurse vor Augen. Mittlerweile bietet sich ein anderes Bild.Deutsche Lufthansa - Starke Zahlen helfen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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