KI-Tools verändern die Arbeitswelt. Teo Pham sieht bereits jetzt, wie manche Gefahr laufen, den Anschluss zu verpassen. Im Podcast t3n Arbeit in Progress nennt er Skills, die jetzt relevant sind. Mehrfachgründer Teo Pham sieht schon jetzt, wie sich die Karrierechancen von Fachkräften in der Digitalwirtschaft verändern. Er sieht bei Personen, die KI-Tools routiniert einsetzen, dabei im Vorteil. Mit Künstlicher Intelligenz nur Routineaufgaben zu erledigen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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