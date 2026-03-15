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Rendeavour und Wellington College Education eröffnen eine globale britische Schule in Tatu City, Kenia



15.03.2026 / 11:55 CET/CEST

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TATU CITY, Kenia, 15. März 2026 /PRNewswire/ -- Rendeavour , Afrikas Entwickler neuer Städte, und Wellington College Education , ein führendes britisches Bildungsnetzwerk, werden in Tatu City, Kenia, eine koedukative Tages- und Internatsschule für 1500 Schüler im Alter von 3 bis 18 Jahren eröffnen. Mit der Eröffnung im September 2028 wird Wellington College International Kenya Schüler sowie Eltern aus Kenia, aus ganz Afrika und aus aller Welt anziehen, die im Herzen der führenden neuen Stadt des Kontinents eine britische Ausbildung auf höchstem Niveau suchen. Das Wellington College International Kenya ist die zweite Schule in Afrika, die aus der Partnerschaft zwischen Wellington College Education und Rendeavour hervorgeht. Das Wellington College International Lagos befindet sich in Alaro City, der Schwesterstadt von Tatu City in Nigeria. Indem Rendeavour den Erfolg des Campus von Wellington College International Lagos in Alaro City wiederholt, schafft das Unternehmen ein panafrikanisches Netzwerk exzellenter Bildung, das West- und Ostafrika miteinander verbindet. Das Wellington College International Kenya wird die führende Schule in Ostafrika sein und eine hervorragende Ausbildung bieten, die Schüler mit dem Wissen, den Fähigkeiten sowie dem Charakter ausstattet, ihr Potenzial zu entfalten und an einer besseren Welt mitzuwirken. Der Campus in Tatu City soll Schüler aus benachbarten ostafrikanischen Ländern sowie darüber hinaus aufnehmen und ist als moderne, eigens dafür errichtete Lernumgebung geplant. Er wird über hochmoderne naturwissenschaftliche Labore und Unterrichtsräume, eine innovative technologische Infrastruktur, umfassende Sport- und Freizeiteinrichtungen einschließlich eines 50-Meter-Olympiabeckens, Räume für bildende und darstellende Künste sowie eigene Bereiche zur Förderung der persönlichen und sozialen Entwicklung der Schüler verfügen. Die hochmoderne Schule unterstreicht zudem den Erfolg von Tatu City, das in den vergangenen fünf Jahren Investitionen von 3,5 Milliarden US-Dollar nach Kenia gezogen und mehr als 30 000 neue Arbeitsplätze geschaffen hat. Das Wellington College International Kenya wird dem anspruchsvollen englischen National Curriculum folgen, das mit dem anspruchsvollen A-Level-Programm abschließt, und zudem erstklassiges Coaching sowie hervorragenden Unterricht in Sport, Musik und Kunst bieten. Als Teil der globalen Familie von Wellington College Education werden die Schüler von Wellington College International Kenya von Verbindungen zu Schwesterschulen in Europa und Asien profitieren, darunter Möglichkeiten zur Zusammenarbeit, gemeinsame akademische Initiativen sowie internationale Programme. Nach ihrem Abschluss werden die Schüler Teil des Alumni-Netzwerks der Old Wellingtonians und erhalten damit lebenslange Verbindungen zu einer etablierten globalen Gemeinschaft. James Dahl, 15. Schulleiter des Wellington College, sagte: "Die Eröffnung von Wellington College International Kenya ist ein Moment großen Stolzes für unsere globale Schulfamilie. Für unsere neuen Partner in Kenia wird diese Vernetzung einen unmittelbaren Zugang zur Dynamik, zum Talent sowie zur Erfahrung unserer gesamten Gemeinschaft eröffnen." Stephen Jennings, Gründer und Geschäftsführer von Rendeavour, sagte: "Für eine britische Spitzenbildung müssen Kinder nicht länger in das Vereinigte Königreich geschickt werden. Das Wellington College International Kenya verbindet akademische Strenge mit außerschulischen Aktivitäten und einer Ausstattung, wie sie nur Tatu City und Kenia bieten, eines der schönsten Länder der Welt. Kenia steht bei vielen Familien auf der Wunschliste besonderer Lebensziele und Erfahrungen, und nun können sie auch einen Umzug nach Kenia und Tatu City in Betracht ziehen, um Zugang zu einem der besten Bildungsangebote der Welt zu erhalten." Sir Anthony Seldon, Gründungsdirektor von Wellington College Education, sagte: "Die heutige Bekanntgabe von Wellington College International Kenya markiert einen transformativen Moment für die Bildung in Ostafrika. Die Pionierarbeit des Wellington College an der Schnittstelle von Künstlicher Intelligenz und menschlichem Wohlergehen, die in enger Partnerschaft mit der OECD entwickelt wurde, bietet ein Schulmodell, das zutiefst menschlich und zugleich mutig auf die Zukunft ausgerichtet ist." Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2933712/Tatu_City.jpg View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/rendeavour-und-wellington-college-education-eroffnen-eine-globale-britische-schule-in-tatu-city-kenia-302714058.html



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