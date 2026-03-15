Wochenausblick - Unternehmensbilanzen und bevorstehende geldpolitische Entscheidungen

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Zum Start in die neue Börsenwoche informieren wir jeden Sonntag über Wirtschaftsdaten, Quartalszahlen und mehr. Diese Woche erwartet uns eine Menge spannender Quartalszahlen und Konjunkturdaten. Alle wichtigen Termine haben wir für Sie im HSBC-Wochenausblick zusammengestellt:



Montag:



Die Woche startet mit den monatlich berichteten Einzelhandelsumsätzen Chinas, die auf Jahresebene den Betrag der verkauften Waren von chinesischen Einzelhändlern messen. Damit lassen sich Rückschlüsse auf den chinesischen Privatkonsum ziehen. Zugleich veröffentlicht China das Volumen der industriellen Produktion, das als Hinweis für die Inflation sowie Zinsen gilt. In Deutschland veröffentlicht die Deutsche Bundesbank ihren Monatsbericht. Zudem legt die deutsche Holdinggesellschaft Mutares SE & Co KgaA ihre vorläufigen Ergebnisse offen.









Dienstag:



Das Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) gibt am Dienstag einen Einblick in die Konjunkturerwartungen von Deutschland und spiegelt somit die Differenz zwischen positiver als auch negativer Stimmung der institutionellen Anleger wider. Ein hoher Messwert kann den Euro stärken, während ein niedriger Wert den Euro belasten kann. Die deutsche Beteiligungsgesellschaft des Flughafens Frankfurt, Fraport AG, präsentiert am zweiten Tag der Woche ihre Geschäftszahlen. Zudem blicken Anleger in der Konsumgüterbranche auf die Ergebnisberichte des kanadischen Sportartikelherstellers lululemon athletica inc. sowie auf die Zahlen des chinesischen Musikstreaminganbieters Tencent Music Entertainment Group.





















Mittwoch:



Zur Wochenmitte richtet sich die Aufmerksamkeit der Finanzmärkte gespannt auf die Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed. Die unter dem Namen "Dot Plot" bekannte Veröffentlichung bildet zudem am Mittwoch die Zinserwartungen der einzelnen FOMC Mitglieder für die kommenden Jahre ab. Zusammen mit den Prognosen zu Inflation, Wirtschaftswachstum und Arbeitslosenquote gibt sie dem Markt ein entscheidendes Signal. Im Euroraum wird dagegen der Bericht des harmonisierten Verbraucherpreisindex (HVPI) erwartet. Zusätzlich stehen die Quartalszahlen eines der weltweit führenden Halbleiterproduzenten, Micron Technology, im Fokus. Der Mutterkonzern Munich Re, des Versicherers ERGO Group, sowie der US-amerikanische Versicherungskonzern Progressive Corporation veröffentlichen ihre Geschäftsberichte auf Konzernebene ebenfalls am Mittwoch.















Donnerstag:



Einen Tag nachdem die US-Notenbank Fed ihren Zinsentscheid getroffen hat, wird auch die Europäische Zentralbank (EZB) sowie die Bank of England (BoE) ihre geldpolitische Entscheidung über den zukünftigen Zinssatz treffen. Währenddessen treffen sich in Brüssel Staats- und Regierungschefs im Rahmen des EU-Gipfels. Auf Unternehmensseite präsentieren die zwei führenden Vertreter der Chemiebranche, BASF SE und LANXESS AG, mit Sitz in Deutschland, ihre Quartalszahlen. Des Weiteren werden die Geschäftszahlen des Automobilzulieferers HELLA GmbH & Co. KGaA sowie in der Immobilienbranche von Vonovia SE erwartet. Ergänzt wird die Berichterstattung in den USA durch das Logistikunternehmen FedEx.























Freitag:



Zum Wochenschluss wird der EU-Gipfel von Donnerstag fortgesetzt und im Hinblick auf die Konjunktur die europäische Handelsbilanz veröffentlicht. Die Handelsbilanz kann damit unter Anderem wichtige Hinweise auf Energieimporte der Eurozone geben, aber auch den globalen Export von Gütern aus der Eurozone beschreiben. In Deutschland erscheinen zudem die monatlich präsentierten Erzeugerpreise für den Vormonat Februar während in Frankreich die Quartalszahlen der Löhne im Vordergrund stehen. Während in Japan die Börse am Freitag feiertagsbedingt geschlossen ist, richtet sich der Blick im TecDAX auf die Geschäftszahlen von Freenet AG und Bechtle AG. Über das Börsengeschehen hinaus steht auf politischer Ebene am Wochenende die Landtagswahl in Rheinland-Pfalz auf der Agenda.











Das war's schon mit dem Wochenausblick - Börsenlektüre für Ihr Wochenende finden Sie unter anderem auf unserer Homepage. Aktuelle News, Fachartikel in unserer Akademie oder die Live-Webinare von Julius Weiß und Jörg Scherer, können Sie über unsere Website unter folgendem Link kostenlos abrufen.







Beim Erwerb von Zertifikaten und Hebelprodukten sollten sich Anleger mit der Funktionsweise vertraut machen sowie die Chancen und Risiken kennen. Speziell die erhöhten Risiken bei Hebelprodukten sollten Anleger kennen. Zudem soll unbedingt auch auf die Bonität und damit auf das Ausfallrisiko des Emittenten geachtet werden. Weitere wichtige und wissenswerte Informationen zu unseren Produkten erhalten Sie unter der kostenlosen Rufnummer 0800 4000 910 oder auf unserer Internetseite www.hsbc-zertifikate.de .



Quelle: HSBC









