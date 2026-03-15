An der Börse erleben Value-Aktien derzeit eine Renaissance. Anleger, die sich nicht selbst auf die Suche begeben möchten, können stattdessen auf diesen interessanten Fonds setzen. Der Track-Record spricht für sich. Beim M?&?G European Strategic Value Fund verfolgt Fondsmanager Richard Halle einen ungewöhnlichen Ansatz. "Wir suchen Aktien, die anfällig sind für gute Nachrichten", sagt der gebürtige Südafrikaner, der seit dem Jahr 1999 für M?&?G ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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