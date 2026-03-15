2022 ist der letzte Micra ausgelaufen, nach vier Jahren Pause kommt das Modell wieder in Europa auf den Markt - und das rein elektrisch. Doch der Micra ist keine eigenständige Nissan-Entwicklung mehr, sondern ein Schwestermodell des Renault 5 E-Tech. Worin die Unterschiede bestehen und ob die Differenzierung ausreicht, zeigt unser Fahrbericht. Das Design soll den Unterschied machen. So sieht es zumindest Kira Gerle-Plarinos, die zuständige Produktmanagerin ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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