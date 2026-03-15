© Foto: Wolf von Dewitz - picture alliance/dpaIBM veröffentlicht eine Architektur, die Quantencomputer nahtlos mit klassischen Systemen verbindet und die Zukunft des Rechnens greifbar macht.Quantencomputer gelten oft als Technologie der Zukunft, doch bei IBM könnte die Zukunft bereits jetzt beginnen. Am Donnerstag präsentierte das Unternehmen eine Referenzarchitektur, die es Datenzentren ermöglichen soll, Quantencomputer zusammen mit klassischen GPUs und CPUs zu betreiben, wie Barron's berichtete. "Wir legen keineswegs etwas endgültig fest, sondern schaffen einen Rahmen, der der Gemeinschaft als Orientierung dient", sagte Jerry Chow, Chief Technology Officer für Quantum-Centric Computing bei IBM. "Das ist unsere Vision für die …Den vollständigen Artikel lesen
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