Am 15.03.1924 wurden in Deutschland die letzten Papiermark mit dem gewaltigen Nennwert von fünf Billionen Mark gedruckt. Diese groteske Zahl steht symbolisch für eine der dramatischsten Währungskrisen der modernen Wirtschaftsgeschichte: die deutsche Hyperinflation der Jahre 1922 und 1923. Innerhalb weniger Monate verlor die deutsche Mark nahezu vollständig ihren Wert. Ersparnisse verdampften, Preise explodierten und das Vertrauen in Staat, Wirtschaft und gesellschaftliche Institutionen wurde nachhaltig erschüttert...-? Hier den Artikel weiterlesen Den vollständigen Artikel lesen ...
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