An den Finanzmärkten mehren sich die Warnzeichen für eine mögliche Kreditblase im sogenannten Private-Credit-Sektor. Als wären die geopolitischen Spannungen und steigenden Ölpreise nicht genug, "brennt" es nun auch noch in einem bankennahen Marktsegment. Private Kredite außerhalb des klassischen Bankensystems galten lange als Wachstumsstory. Mittlerweile sprechen Experten indes offen von strukturellen Risiken, die im Extremfall eine Kettenreaktion ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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